Conozca a los 7 posibles compradores del avión presidencial

¿Pero qué necesidad de andar ofreciéndolo a cualquiera? Si aquí hay muchos compradores que gustosos podrían ayudarle al Presidente Andrés Manuel López Obrador a cumplir, ya de una vez por todas, su promesa de campaña de vender el avión presidencial que compró uno de sus antecesores, Felipe Calderón, y que utilizó en la pasada administración el entonces Presidente Enrique Peña Nieto.

Haga un ejercicio de reflexión y piense que hay al menos media docena de personas que, sin problema, abrirían la cartera para desembolsar 130 millones de dólares, que es lo que cuesta el Boeing 787 Dreamliner, y sacar de un apuro al líder de la 4T. Incluso hasta varios de esos personajes harían el gasto solo para que el Presidente les deba un favor.

"La aeronave más emblemática del continente" y "orgullo de una nación", como se anuncia en el folleto que la Cuarta Transformación mandó a elaborar para promocionar el avión presidencial, bautizado ocialmente como "José María Morelos y Pavón", bien podría pasar a ser propiedad de alguna destacada personalidad de política nacional.

Aquí un lista corta de quienes pudieran ser pronto los amantes dueños de esa maravilla voladora: Manuel Bartlett, Carlos Romero Deschamps, Eduardo Medina Mora; Genaro García Luna, Napito Jr., Juan Collado y Enrique Peña Nieto.





Manuel Bartlett

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) bien podría hacerse de la aeronave con el n de ayudar a este gobierno que le abrió sus amorosos brazos y como una manera de agradecer a la administración pública, que tanto y tanto le ha dado y que le ha permitido construir una considerable y, eso sí, muy limpia fortuna. Ahora que si don Manuel no le llega a los 130 millones de dólares, siempre podría asociarse con su esposa. No, perdón, su concubina. No, perdón, la señora con la que ha vivido los últimos y mejores 20 años de su vida, así como con sus hijos y, entre todos, hacer "la vaquita" para comprar esa nave que es el emblema de una nación. Hay que recordar que el Presidente dijo que el gobierno está dispuesto a que lo compre una o varias personas, así que no hay problema. Además, si don Manuel fuera el comprador, habría una ventaja extra: la plena seguridad de que el dinero es limpio, bien habido y que ni un solo centavo proviene de la corrupción o del tráco de inuencias, pues como recordará Bartlett ya tiene un certicado de pureza expedido por la implacable secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. ¡Anímese don Manuel!

Carlos Romero Deschamps

Así que el "José María Morelos y Pavón" está que ni pintado para esa familia. Cada uno podría tener su propia habitación, incluidos los canes. Sería un viaje interminable... Desayuno en Nueva York, comida en París; y ya de aquél lado del mundo y con el tanque lleno, a cualquier otro exótico destino, de esos a los que solo van los trabajadores petroleros después de entregar toda una vida de esfuerzo y sacricio a la defensa de los derechos laborales de los obreros. Quizá don Carlos pueda negociar una rebajita de los 130 millones, pues puede argumentar que él le va a hacer algunas mejoras al avión y ponerle algunos detalles de lujo que le hacen falta, como un pequeño espacio para practicar sus golpes de golf, algunos acabados de hoja de oro en los baños y una mullida alfombra en los dormitorios de Keiko", "Morgancita" y "Boli".

Eduardo Medina Mora

Piense que si la cuestión legal se le complica y la 4T se le viene encima -desde luego como una venganza política no porque se dude de su inocencia-, quizá sea muy útil tener un avión, que como bien lo dicen los folletos puede volar hasta 10 horas sin recargar combustible, por lo que seguro podrá llegar hasta alguna nación con la que no exista tratado de extradición.

Genaro García Luna

Si la 4T no se pone muy exquisita y se obsesiona por preguntar de dónde salió el dinero para comprar un avión de 130 millones de dólares, el ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, es un cliente potencial. Recuerde que don Genaro tiene amigos muy poderosos por lo que si compra el otrora TP-01 bien podría dedicarse a rentarlo a esos personajes para los que el dinero no es un problema. Además, esa buena obra podría ayudarlo a redimirse y quizá, solo quizá, algún día sea llamado por este gobierno como asesor en temas de seguridad. Recuerde que el propio AMLO ha dicho que todos hemos cometido errores pero que lo importante es decirle, aquí y ahora, ¡fuchi, guácala a la corrupción! y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Así que si don Genaro logra salir bien librado de la justicia de Estados Unidos y alcanza una negociación que le permita estar pronto en libertad, ese avión podría ser para él una oportunidad para comenzar una nueva vida en el sector de la renta de aeronaves.

Napito Jr

Detengase usted a pensar un poco, ¿qué más podría desear un joven empresario capaz de poseer el auto que él quiera, incluso uno diferente para cada día del mes? Pues obvio, un avión. Y qué mejor avión que un 787 Dreamliner. Cierre los ojos y piense como se vería en un espacioso hangar la aeronave a lado de los Porsche, Land Rover, Mercedes Benz y BMW de Napito Jr. Un avión perfecto y con el lujo digno del hijo de un emperador, ¿no lo cree?

Juan Collado

Otro cliente potencial que podría estar interesado en comprar el avión, que no solo vale por el lujo, sino por su fama, como lo dijo el propio AMLO, es el abogado Juan Collado. Aunque por el momento don Juan está un poco emproblemado con la justicia, pero una vez que la verdad se imponga y se demuestre que todas las cuentas que le han sido encontradas son de recursos perfectamente lícitos, que ganó defendiendo a pura gente inocente, seguramente le sobrarán unos 130 millones de dólares para darse ese caprichito. Solo con el saldo que tiene en sus 23 cuentas en un banco del pequeño país, y paraíso scal de los Pirineos llamado Andorra, con 120 millones de dólares, casi le alcanza para comprarse el Boeing, para que en cuando cuelgue el traje color caqui, que ahora suele vestir y salga del Reclusorio Norte, se dedique a viajar como él lo merece, como el señor que es.

Enrique Peña Nieto

Y por una especie de derecho de preferencia, el avión debe ser ofrecido al ex presidente Enrique Peña Nieto, quien ya conoce las prestaciones de la nave y sabe de lo que es capaz ese bebé. Imagine las estas y bailes que se podrían hacer mientras el jet surca los cielos del mundo. ¡Uy! En la privacidad de las amplias cabinas del "José María Morelos y Pavón" el ex mandatario, soltero y codiciado, podría festejar con alguna de sus novias sin el temor de que los entrometidos paparazzis lo fotograaran. Aquí el tema es que quizá no se vería muy bien, incluso sería hasta sospechoso que un abnegado exservidor público juntara sus quincenas, bonos y domingos para reunir 130 millones de dólares.

Los malosos

Sí, haga memoria. Mire ahí está, por ejemplo, "El Mayo" Zambada, también "El Mencho", e incluso el propio Ovidio Guzmán, retoño de capo Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo"... Pero bueno a éste último personaje no se le podría mandar a cualquiera a negociar la venta del avión. Ya ve usted que es muy mañoso y en una de esas amenaza con acabar con el país, o el mundo si es necesario, y entonces se lo dan gratis antes de que haga una matazón. Así que los criminales están descartados, pero a ustedes queridos lectores, queridas lectoras, les vendrá a la mente los nombres de otros hombres o mujeres, honestas y con fortuna, capaces de gastar ese dinero que acabará por convertirse en equipos médicos que tanta falta hacen en los hospitales públicos y que, de algún modo, ayudarán a la 4T a devolver al pueblo lo robado.