Conociendo Perú

Hace unos día la doctora Marcia Luna Muñiz ofreció en Reynosa una interesante charla sobre este bello país sudamericano, su cultura, su gente y sus tradiciones, en el Auditorio del Hospital Santader.

Y en su charla dijo que en muchas agencias de viajes que promueven el turismo a Perú en todo el mundo, se puede leer ahora "No solo Machu Picchu es Perú", esto alude a que siendo un país con tanta riqueza arqueológica, su mayor turismo está enfocado a visitar Cuzco y la maravillosa ciudadela de Machu Picchu.

El gran imperio de los Incas, abarcó territorio que hoy pertenece a Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, y el norte de Argentina, y quienes lo precedieron que fueron las culturas preincaicas dejaron un legado grande de obras, que se pueden admirar en los lugares en que se desarrollaron, y que merecen ser conocidos y visitados, para así entender más un pasado histórico grandioso.

Esta etapa concierne a las Culturas preincaicas, la mayoría de estas se desarrollaron en la costa peruana, que es una franja desértica, donde casi nunca llueve y que se nutre con los ríos que bajan de la sierra, mostrando los antiguos pobladores, su capacidad e imaginación en ingeniería hidráulica para canalizar estas aguas, formando en pleno desierto valles fértiles donde se cultivaron diferentes variedades de plantas, además de ser extraordinarios pescadores y navegantes.

CHAVIN DE HUÁNTAR

Chavin de Huántar es una de las más antiguas culturas conocidas, data de los siglos XII al Ili A.de C se desarrollo en el actual departamento de Ancash a 250 Km. al norte de la ciudad de Lima, su mayor centro ceremonial fue construido en una zona de riesgo geológico, en las faldas de la cordillera andina, como un mensaje al pueblo Chavin de que los sacerdotes que ostentaron el poder por 800 años, eran protegidos de los dioses que no permitirían su destrucción.

Su dominio duro 800 años en que se cree hubo un movimiento telúrico de gran magnitud que destruyo los poblados y menguo en mucho la población, los que quedaron migraron a otras regiones.

Los chavines destacaron por su conocimiento astronómico, su genialidad en la construcción, destacando la canalización de los ríos, sus centros ceremoniales con laberintos subterráneos, donde montaban ceremonias litúrgicas aterradoras, en las que utilizaban el cactus de San Pedro, dominando a la población con la idea de que eran los mensajeros de los Dioses.

La siguiente cultura preincaica es la Cultura Mochica que surge entre los siglos Il y V A. de C. en la costa peruana, en el actual Departamento de la Libertad, su gobierno fue militar y sacerdotal, ostentando el Gobernador y la clase militar el primer lugar. Se destacaron como constructores, utilizaron el barro como base de construcción, hicieron palacios y centros ceremoniales en forma de pirámide trunca, las famosas Huacas, de la Luna, del Sol y la Huaca Rajada, donde se encontró la tumba del Señor de Sipan, un gobernador de aproximadamente 45 años que fue enterrado con todos sus ornamentos en oro y plata, sus concubinas, su guardián, por la concepción de la vida prolongada en el más allá.

Destacaron también en Ingeniería hidráulica, desviando ríos y creando canales de riego con lo que lograron valles fértiles y alimento para toda su población.

Le sucede en cronología La cultura Paracas que se desarrolla en en la Península de Paracas en la costa sur de Perú, entre los siglos 700 A.de C.y 200 D. de C. utilizaron igualmente barro como materia prima para sus construcciones, sus centros ceremoniales fueron en forma de pirámide trunca, con bellos colores en su interior, donde se representan imágenes varias que evocan temas cosmológicos, mitológicos y de celebraciones de batallas.

Son sumamente importante los hallazgos de los fardos funerarios por su bella textilería de colores brillantes, elaborados en algodón y lana de auquenidos, con la que envolvían a sus muertos y dependiendo de su clase podían ser hasta quince mantas; igualmente fueron muy importantes las trepanaciones de cráneo hechas por sus médicos, colocando placas de oro laminado, en la zona de la contusión del hueso.

La clase noble se caracterizo por la deformación craneana practicada desde el nacimiento, formando cráneos dolicocéfalos.

La Cultura Nazca precedió a la Incaica, se estableció en el actual departamento de ica, al sur de la ciudad de Lima, en una de las zonas más desérticas de la costa peruana, su legado más importante son las famosas líneas de nazca en grandes pampas, se han contado 365 figuras que solamente se pueden ver desde el aire y representan imágenes zoomórficas y antropomórficas por lo que se infiere fue el más grande centro ceremonial con la esperanza de que los Dioses vieran las imágenes.

El Imperio Incaico surgió según la leyenda, al salir del lago Titicaca (entre Perú y Bolivia) los hijos del Dios

Sol, Manco Ccapac y Mama Ocllo, quienes fueron enviados con una barreta de oro, para que donde se hundiera se estableciera el imperio incaico, esto sucedió en el Cerro Huanacaure en una quebrada de la sierra Andina donde se asentó la Ciudad de Cuzco Capital del Imperio del Tahuantinsuyo, como así se llamo en idioma quechua.

Su fundación data del año 1,400 y termina en el 1,532 bajo la do,inacción española.

Su territorio abarco parte de Colombia, Ecuador, el actual Perú, Bolivia, todo Chile y parte norte de Argentina.

Los incas impusieron una forma de vida a su pueblo basada en tres preceptos, ama sua, ama luila y ama qcella, no robarás, no matarás, no serás holgazán. La figura más importante del Imperio era el Inca, le sucedia el Willac Umu o sumo sacerdote y la Collia, o esposa favorita del Inca. La unidad familiar llamada Ayllu, era la célula mas importante de la sociedad inca, estaba formada por la pareja recién casada, los padres y familiares, a quienes el gobierno otorgaba tierras para su cultivo, se trabajaba 9 meses en sus tierras y 3 meses eran donados para las tierras del Inca, sacerdotes, nobleza así como para construcción de caminos, puentes y ciudades, si a algún ayllu la cosecha no le favorecía, los demás ayllus cubrían sus necesidades.

DINASTÍA INCA

Fueron 14 Incas que formaron la Dinastía Inca, desde Manco Ccapac hasta Athaullpa Inca Yupanqui, el más importante por sus grandes obras fue Pachacutec, a quien se atribuye la construcción de la ciudadela de Machu Pichu, que significa cerro viejo. Los incas fueron grandes constructores, destacaron igualmente en ingeniería hidráulica, canalizando agua desde nevados y ríos, para regar los andenes hechos en las montañas y que fueron su forma de cultivo.

La fiesta más importante fue el Inty Raymi o fiesta del sol, en la entrada del solsticio de invierno ( 24 de junio), se sacrificaba una llama en honor del dios sol, y como tributo a la Pacha mama o madre tierra por su protección y por el buen año de cosechas. Esta maravillosa cultura nos ha legado construcciones increíbles con piedras ciclópeas, que se pueden admirar en la fortaleza de Sacsayhuaman, las ruinas de Tambomachay,Puquio y muchas más que rodean la ciudad de Cuzco que fue la capital del Imperio, en ella se observan destellos de la grandeza de los palacios y templos incaicos, sobre cuyas bases se construyeron posteriormente edificios en la época colonial, pero poco a poco se han ido recuperando con trabajo arqueológico arduo, ruinas enterradas que hablan de un pasado arquitectónico maravilloso.

Uno de los legados más interesantes es la ciudadela de Machu Piccchu a 3 horas en tren desde la ciudad de Cuzco, construida en piedra en la cima de una montaña a 2.400 metros. sobre el nivel del mar, rodeada de ceja de Selva, del gran río Vilcanota a sus pies y de innumerables andenes llenos de orquídeas y plantas selváticas, su belleza impresiona a propios y extraños y habla de aquel pasado grandioso de la entrega y bravura de su gente, y que sobrevive altivo en cada piedra.

La legada de los españoles con Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque en el año de 1,532 termino con esta dinastía, la conquista fue relativamente rápida, el Inca era considerado como un Dios, cuando Athauallpa fue tomado preso en una ciudad del norte del imperio, llamada Cajamarca, los guerreros incas se sorprendieron y no atinaron a defender su Inca. Lo demás pertenece a la nueva etapa histórica llamada La Conquista.