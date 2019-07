´¿Conoces a Tomás?´ romperá prejuicios

Desde hace cinco años, a Leonardo Ortizgris, ganador hace unas semanas del Ariel a Mejor Coactuación Masculina por "Museo", le llegó el proyecto de "¿Conoces a Tomás?" y gracias a su intuición supo que tenía frente a él un filme necesario que puede ayudar a sensibilizar a la sociedad sobre el tema del autismo.

Ortizgris charló largas horas con la directora María Torres, quien decidió dirigir esta historia debido a Pablo, su hermano diagnosticado con autismo y sin pensarlo muchas veces, Ortizgris aceptó interpretar a Leonardo, un músico de profesión al que un día le toca cuidar a Tomás (Hoze Meléndez), el hermano autista de su novia Fernanda (Marcela Guirado).

Ajeno al tema no sabe cómo tratar a Tomás, qué decir o qué hacer. Sin embargo, se lo lleva a una fiesta y poco a poco va generando un lazo especial con Tomás, quien tiene un gusto muy particular por la música y el sonido del acordeón.

"La ignorancia hace que nos separemos, que señalemos a los que son diferentes, que nos asustemos o que pongamos un muro porque uno nunca sabe cómo actuar ante lo diferente. Uno no sabe si un padre se va a ofender o se va a sentir mal porque de la nada su hijo se pone a gritar, hace sonidos o camina de puntitas. No sabemos cómo acercarnos o qué decir porque no sabemos si se va a sentir avergonzado. Son preguntas que uno se hace y al abrir ese campo, el padre va a agradecer que tú como persona, entre comillas normal, te acerques y no lo juzgues. Hay que abrirnos y hay que ser más empáticos y justo eso es lo que me gusta de la historia de ´¿Conoces a Tomás?´, pues rompe con los prejuicios que tenemos concebidos", expresó Leonardo Ortizgris en entrevista.

ANTE UN RETO PROFESIONAL

Leonardo, quien actualmente se encuentra en Chile filmando "Tengo Miedo Torero", sabe que su condición de padre le permite ser más empático con todos aquellos padres de familia que de pronto se enteran que alguno de sus hijos es diagnosticado con autismo.

"Sin duda es una responsabilidad para nosotros como padres poderle dar a nuestros hijos esa apertura, el saber abrazar lo diferente. También es una responsabilidad mía enseñarle a mi hijo una nueva masculinidad, a enseñarle a ser un hombre en esta revolución en la que estamos abogando por la integración. Es una tarea difícil, pero vamos punto por punto para ir sensibilizando a las nuevas generaciones", complementó el actor.

La ignorancia hace que nos separemos, que señalemos a los que son diferentes, que nos asustemos o que pongamos un muro porque uno nunca sabe cómo actuar ante lo diferente". Leonardo Ortizgris, actor

SE DOCUMENTA PARA DAR LO MEJOR DE SI

Para poder preparar a su personaje en "¿Conoces a Tomás?", Hoze Meléndez, ganador de un Ariel en 2017 a Mejor Coactaución Masculina por "Almacenados", acudió a la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones de Desarrollo (CLIMA) y se hizo muy cercano a un chico autista, quien le permitió entrar en su vida diaria.

"Me acerqué al tema del autismo como se acerca Leo (Ortizgris) al personaje de Tomás, desde la complejidad y la completa ignorancia. No sabía casi nada del tema y empecé a investigar. Tuve la fortuna y estoy muy agradecido con la Clínica Mexicana del Autismo porque me abrió las puertas y me permitieron conocer a estos chavos maravillosos, explicó Meléndez.

COBRA IMPORTANCIA EN LA SOCIEDAD

En cuanto al hecho de que este filme viene a contribuir con un tema que poco a poco va tomando más relevancia en el panorama, Hoze está seguro de que "¿Conoces a Tomás?" lo va a hacer.

"Por su puesto que es importante reflejar estos temas en la pantalla. Visibilizar a las minorías siempre es importante y sobre todo una condición como el autismo que no se trata en México y en el cine. A pesar de que esta es la ópera prima de María Torres, no lo parecía, pues María tenía muchísima claridad en lo que quería y desde el guión, que estaba espectacularmente escrito. Hay una línea muy delgada entre caer en el cliché del autismo y estuvimos muy conscientes de eso para humanizar a Tomás", explicó el actor.