Conocer causas de sobrepeso evitará "rebote" en dietas

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 95% de las personas que se someten a dietas o tratamientos para bajar de peso no lo consiguen o se convierten en víctimas del famoso "rebote" porque no atendieron los motivos que causaron su sobrepeso u obesidad.

José Antonio Casermeiro, médico formador de Laboratorios Ysonut, España, explicó que para tratar la obesidad los especialistas deben determinar las causas que la ocasionan y entonces ofrecer un enfoque integral y personalizar el tratamiento de cada paciente.

"Se deben detectar las alteraciones fisiológicas que generan sobrepeso y obesidad, desde cuatro esferas: Hepato-Digestivo, Emocional, Funcional y Hormonal, así sabremos las causas y sabremos qué atacar", comentó el experto.

En México 7 de cada 10 adultos viven con sobrepeso u obesidad de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de medio camino 2016.

En su reporte "Obesity Update", la OCDE informó que México ocupa la segunda posición entre las naciones con mayor obesidad en adultos con 32.4%, después Estados Unidos y se prevé que la cifra aumente a 39% para 2030.

Ante esta problemática, el laboratorio español creó un programa que se basa en un cuestionario de 75 preguntas que permiten identificar el origen del sobrepeso en los pacientes y a partir de ahí se personaliza un tratamiento.

"Tenemos la esfera funcional, que analiza de qué alimentos se carecen, la emocional, en dónde nos damos cuenta que el estrés y la falta de descanso influyen en ganar peso, la esfera hepato-digestiva que busca los trastornos del tracto intestinal, y la hormonal, que analiza los desequilibrios vinculados al sobrepeso".

El especialista agregó que la mayoría de las personas que quieren bajar de peso fracasan porque no identifican las causas y porque no se adhieren a buenos hábitos.

"Para bajar de peso no existe una varita mágica, hay que trabajar, primero identificando el origen del problema y a partir de ahí tratarlo, pero la gente debe saber que los cambios de hábitos son importantes, no solo es hacer una dieta, bajar de peso y regresar a comer lo que quieran, hay que aprender a comer sano y hacer ejercicio, no hay otra".