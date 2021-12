Conocen mexicanos a rivales

El club universitario, subcampeón del Guardianes 2020, encarará en Octavos de Final del torneo regional al Saprissa, actual monarca de Costa Rica y 3 veces campeón del torneo regional.

El Monstruo Morado fue precisamente el último club no mexicano en ganar la Concachampions y lo hizo en 2005, venciendo precisamente a los felinos.

Cruz Azul, monarca del Guardianes 2021, se verá las caras con el debutante FC Forge, de Hamilton, Canadá, y ganador de la Premier League Canadiense.

El otro campeón mexicano de la temporada, el León, chocará con el guatemalteco Club Deportivo Guastatoya, dirigido por el mexicano Daniel "Travieso" Guzmán.

Mientras que Santos Laguna, subcampeón en el Guardianes 2021, encarará al CF Montreal, que se llevó el Campeonato Canadiense de Futbol.

Por su parte, el campeón de la MLS, el New York City, se verá las caras con el club costarricense Santos de Guápiles; mientras que el ganador del Supporter´s Shield en 2021, el New England Revolution, enfrentará al debutante Cavaly AS de Haití.