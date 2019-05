Conocen jóvenes arte de emprender. Imparte conferencia Daniel Gómez

Cd. Victoria, Tam.- El joven empresario regiomontano Daniel Gómez Íñiguez compartió a estudiantes sus experiencias en el mundo empresarial, así como diversos aspectos que considera fundamentales para alcanzar grandes metas como personas, como profesionales y como emprendedores.

Invitado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en coordinación con el Colectivo Kybernius, ofreció la conferencia "El arte abstracto de emprender" en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria.

"Hice una relación metafórica entre el arte abstracto y el emprendimiento, y me di cuenta que el emprendimiento al igual que el arte abstracto, es un arte en donde no hay un inicio y no hay un final", expresó en alusión al tema.

Dijo que cada quien puede tener su propia interpretación del emprendimiento, "pero la realidad es que mientras muchos buscan el secreto, la fórmula, la receta, otros están trabajando, se rodearon de los mejores, fueron persistentes, hacían lo que los apasionaba y cumplieron sus sueños".

"Y si ustedes están buscando una receta para llevar ese sueño a la realidad, no lo van a encontrar. La clave es ser una persona trabajadora. Dejar de ser indiferentes y ser decididos; y si trabajan por sus propios sueños, pueden llegar a donde quieran", agregó.

Ante estudiantes de la UAT y de instituciones de nivel medio superior de esta capital, narró con amplio detalle el camino que ha recorrido en México y por el mundo en concursos, exposiciones y eventos de emprendedores, describiéndose a sí mismo como un apasionado del arte, de la ciencia y la creación de tecnología mexicana.

Daniel Gómez Iñiguez es ingeniero químico de profesión; desde los 18 años, antes de concluir su carrera, forjó lo que hoy es su empresa emblemática: SOLBEN, Soluciones en Bioenergía, reconocida como la mayor productora de biodiesel en México, además de incursionar en el sector restaurantero, agroquímico y energía solar.

"Al final se trata de hacer lo que te apasiona, de compartir lo que sabes", dijo, tras relatar sus historias de emprendedor, de su lado humano, profesional, personal y espiritual; de sus éxitos y fracasos, buscando siempre ser un motivador para que otros jóvenes hagan realidad sus sueños,

Gran parte de su conversación la dedicó a comentar anécdotas de personas con las que ha compartido experiencias, y que dijo, le han cambiado la vida, como el artista plástico oaxaqueño, Gabriel Salvador Cruz; y el tijuanense, Jordi Muñoz, pionero en la industria de los drones, entre otros.

Ha ganado premios y reconocimientos, como el de Innovación Honeywell; Premio al Estudiante Emprendedor en la Bolsa Mexicana de Valores; segundo lugar mundial del Global Student Entrepreneur Awards; Premio Santander a la Innovación Empresarial; Premio Nacional de la Juventud; Innovador del año por el MIT Technology Review; apareció en la lista de Forbes como uno de los jóvenes menores de 30 años de mayor impacto global, entre otros.