CONOCE A TU SELECCIÓN: ÉL ES... SAÚL SOTO

Hijo de tigre pintito, Saúl Soto Guerra heredó la pasión por el beisbol y también las cualidades para jugarlo de su padre, Saúl Soto Castro. La carrera de este niño de la Liga Treviño Kelly apenas comienza, pero ya puede ir presumiendo que es uno de los pocos afortunados que vivirá el sueño mundialista llamado Williamsport.

Para contarnos lo que siente él, su mamá Alejandra y su hermano Santiago, así como toda la familia Soto Guerra, nos metimos hasta la recámara del jardinero derecho más famoso del momento en Reynosa, quien orgullosamente representará a México.

“Es un placer que estén aquí, me siento nervioso, también contento porque esta oportunidad nada más se da una vez y ya quiero llegar, de hecho sueño todas las noches con ir, ya quiero ver como es, si lo que imagino es verdad, quiero que llegue el momento”, relata con mucha emoción.

Saúl batea a lo zurdo y lanza como derecho, pero más extraño es que a sus 12 años le gusten mucho las matemáticas. Como estudiante tiene las mismas medallas que como pelotero. Le encantan las mascotas y sus dos perros, Hit y Lola, son su adoración. Soto Jr. es carismático, auténtico y ocurrente. No le intimida estar frente a las cámaras y da entrevistas como si fuera un beisbolista profesional.

Su padre no podrá hacer el viaje para verlo jugar, ya que se encuentra disputando los playoffs de la Liga Mexicana con los Rieleros de Aguascalientes. Pero eso no será un impedimento para que el chamaco ponga en práctica todos los consejos que le dio.

“Me dijo que estaba muy orgulloso de mi, muy contento, y que esta será la primera experiencia de muchas que voy a tener toda la vida, me dio muchos consejos para los juegos”, detalló.

A Saúl no se le acaba la cuerda nunca y por eso nos da unas clases de bateo antes de irnos.

ACÁ ENTRE NOS...

¿Cuál es tu juguete favorito?

“A veces los videojuegos, pero más pues jugar beisbol aquí afuera de mi casa con mi hermano, cuando estaba más chiquito tenía un dinosaurio mecánico”.

¿Algo que no te gusta hacer?

“Correr, cuando entrenamos no me gusta que me pongan a correr tanto tiempo, la tarea tampoco”.

¿A qué le tienes miedo?

“A perder, a perder a mis amigos y a no hacer las cosas bien”.

¿Cuál es tu comida favorita?

“Las flautas”.

¿Cuál ha sido el momento más feliz?

“Cuando le ganamos a la Matamoros A.C. en Sabinas y pasamos al Mundial”.

¿Has vivido algún momento triste?

“Cuando falleció mi abuelo”.

¿Qué música te gusta escuchar?

“Me gusta el rock de antes, como Queen, mi mamá escuchaba esas canciones y me gustaron”.

¿Qué significa tu manager, José Manuel Espinosa?

“Es un líder, nuestro tutor, el que nos dice todo lo que tenemos que hacer, es nuestro capitán, más mayor y más viejito, nos llevamos muy bien con él”.

¿Recuerdas alguna travesura?

“Espero que no se enojen mis tías, fue por accidente, en el Torneo Latinoamericano, una reportera que se llama Celina nos pidió que nos tomáramos una foto con ella, sin querer queriendo, mi mano se me fue y le agarré una pompi”.

MÁS DE SAÚL

>Nombre: Saúl Soto Guerra

>Fecha de Nac: 8 de julio del 2004

>Posición: Jardín Derecho

>Equipo Favorito: Cachorros de Chicago

>Jugador Favorito: Cody Bellinger

>Escuela: Colegio Oxford Secundaria (2do Grado)