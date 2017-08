CONOCE A TU SELECCIÓN: ÉL ES... ISAAC MIRANDA

Isaac Miranda, jardinero central y pitcher de la Liga Treviño Kelly, está listo para ponerse la casaca de México una vez más. Representar a su país se está haciendo una costumbre para el famoso “Chapulín”, como lo llaman sus amigos. Pero ir a un torneo internacional nunca había sido tan especial como la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport, Pennsylvania. Muy pocos saben que Isaac se convirtió en beisbolista gracias a su mamá, la señora Mireya Uscanga, quien le propuso probar suerte con el guante y la pelota antes de inscribirlo en la escuela de karate que tanto le pedía. El talento ya lo traía, así que un solo entrenamiento bastó para que se enamorara del rey de los deportes. Isaac nos abre las puertas de su casa para platicar más a gusto. El 9 es su número de la suerte, es el que usa en su uniforme y coincidentemente fue el noveno entrevistado de esta sección. Tiene cara de niño bueno y lo es, aunque sus compañeros aseguran que es de los más inquietos. No anda mucho en la calle ya que prefiere los videojuegos. Le apodan el “Chapulín” porque empezó jugando la segunda base, pero saltaba para todas partes buscando quedarse con la bola aunque no fuera su zona. Tiene un hermano mayor, Iesus Alejandro y su hermanita, Susei Yeretzi. Isaac André también cuenta con un gran equipo en casa. Cuando sus papás (Iesus Manuel y Mireya) por alguna razón no han podido acompañarlo, aparecen sus abuelitos María del Rosario Peralta y Guillermo Miranda como emergentes. La familia Miranda Uscanga está lista para apoyar a su jugador favorito, unos lo harán desde Reynosa y otros más afortunados desde la primera fila.

ACÁ ENTRE NOS...

¿Cómo te sientes a pocos días de que comience el Mundial?

“Se siente más alegre uno, vamos a un evento muy importante, nervios no tengo, ya he ido a torneos fuera del país, llevamos mucho nivel como para ganar el Mundial, hay que hacer historia”.

¿Cuál es tu juguete favorito?

‘‘Los videojuegos, mi favorito es el LMB 2017”.

¿Qué es lo que más te gusta hacer fuera del beisbol?

“Me gusta hacer cosas en la casa, ayudar a recoger, reparar cosas”.

¿A qué le tienes miedo?

“No le temo a nada, ni al equipo de Venezuela”.

¿Cuál ha sido el momento más feliz?

“Lo que vivimos el día del campeonato nacional en Sabinas”.

¿Qué música te gusta escuchar?

“Reggaeton”.

¿Recuerdas alguna travesura?

“Una vez le tiré unas macetas a mi abuelita y me castigaron todo un día”.

¿Qué significa para ustedes su manager, José Manuel Espinosa?

“Tienen mucho talento, ya nos llevaron hasta el Mundial y hay que seguirle, son parte importante, han hecho un gran trabajo”.





MÁS DE ‘EL CHAPULÍN’

>Nombre: Isaac André Miranda Uscanga

>Fecha de Nac: 21 de septiembre del 2004

>Posición: Jardinero Central y Pitcher

>Equipo Favorito: Boston Red Sox

>Jugador Favorito: Manny Machado

>Escuela: Secundaria Técnica #44 (2do Grado)

>Facebook: Isaac Andre Miranda