CONOCE A TU SELECCIÓN: ÉL ES... FRANCISCO ELIZONDO

Francisco “Paco” Elizondo viajará a Williamsport, Pennsylvania, para cumplir dos sueños, el suyo y el de su padre. Don Francisco Elizondo (q.e.p.d.) se adelantó en el camino pero estará viendo a su pelotero favorito desde un palco muy especial. La vida ha sido dura con este chamaco de apenas 12 años, pero él ha demostrado ser un guerrero y tiene una nueva misión, representar a la Liga Treviño Kelly y a todo México en el Mundial de Ligas Pequeñas más visto. Cada turno al bate y cada lanzamiento que haga llevarán una dedicatoria especial hasta el cielo.

“Desde que empecé a jugar beisbol uno de sus sueños era verme en Williamsport, yo daré todo para hacer un buen torneo, va por él”, comenta el jardinero central, sin sacarle la vuelta a un tema tan difícil. Francisco es de pocas palabras pero siempre firme en sus respuestas. La seriedad se termina en cuanto sube las escaleras de su enorme casa. El cuarto de juegos es su lugar favorito y su hermano Camilo no se le despega para nada, se nota que se llevan muy bien. Después de una reta de ping pong, “Paco” nos lleva hasta su guarida secreta, en donde nos cuenta que comenzó a jugar beisbol desde los 5 años y que utiliza el número 28 porque es el día en que nació. Prefiere el frío que el calor, no tiene novia pero le llaman más la atención las rubias que las morenas. Cuando se enferma las inyecciones son su última opción. Con una colección de 150 luchadores no es necesario preguntarle cuál es su juguete favorito.

La labor que hace seis años comenzó su papá, hoy continúa gracias a la dedicación y al gran esfuerzo que hace su mamá, la señora Lucía Terán, quien se ha convertido en otro manager para Francisco.





ACÁ ENTRE NOS...

¿Cuál es tu juguete favorito?

“Los luchadores, cuando estaba más chico jugaba mucho con ellos, tengo una colección de 150”.

¿Qué es lo que más te gusta hacer fuera del beisbol?

“Estar en Facebook, jugar con las pistolas de aire Nerf”.

¿A qué le tienes miedo?

“A mi hermano”.

¿Cuál es tu comida favorita?

“Los tacos y la sandía”.

¿Cuál ha sido el momento más feliz?

“Ahora que logramos el pase a Williamsport, ese día en Sabinas prometieron regalarme muchas cosas”.

¿Qué música te gusta escuchar?

“El pop, rock y reggaeton”.

¿Recuerdas alguna travesura?

“Cuando mi papá me dijo que no anduviera corriendo en casa de un amigo, me resbalé y me rebané la pierna, no le pude decir en ese momento porque me hubiera ido peor y me tuve que aguantar”.





MÁS DE ‘PACO’

>Nombre: Francisco Elizondo Terán

>Fecha de Nac: 28 de julio del 2004

>Posición: Jardinero Central y Pitcher

>Equipo Favorito: Yanquis

>Jugador Favorito: Clayton Kershaw

>Escuela: Instituto Colón Secundaria (2do grado)