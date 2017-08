Conoce a los ganadores de los Teen Choice Awards

Cd. de México.- Chris Pratt, quien la semana anterior anunció su separación de Anna Faris tras ochos de matrimonio, reapareció en público este domingo, durante la entrega de los Teen Choice Awards.



El histrión aceptó el premio a Actor Favorito de Ciencia Ficción en Cine, gracias a Guardianes de la Galaxia Vol. 2, cinta que estrenó este año y en la que nuevamente interpretó a Peter Quill.



"Hace muchos años, cuando vine a Los Ángeles desde Hawai, estaba bronceado, con pelo rubio. Le dije a un agente que quería ser actor y él dijo: 'Entonces debes surfear'. Le dije que sí lo era. Y esa fue la primera de muchas mentiras que he contado para llegar a donde estoy hoy. Gracias.



"No estaría aquí sin mi Señor y Salvador, Jesucristo", dijo Pratt.



Entre los actores a quienes Pratt venció se encuentra Diego Luna, que estaba nominado en la misma categoría por Rogue One: Una Historia de Star Wars.



Otro de los ganadores fue Grant Gustin, quien triunfó como como Actor Favorito de Acción de TV, gracias a The Flash.



"Gracias. Significa mucho cuando se recibe amor de los fans. Esto es para todo el elenco. Creo que ustedes los fans tienen algo que esperar con ansias (la cuarta temporada del programa. Muchas gracias", dijo el estadounidense de 27 años.

Durante el show hubo referencias a las tensiones raciales en Estados Unidos, particularmente avivadas este fin de semana luego de que grupos neonazis y supremacistas blancos protestaran en Charlottesville, Virginia, en una jornada que se tornó violenta."En vista de eventos recientes, queremos decirles a los jóvenes que nos ven en la televisión que no importa quiénes sean, de dónde vienen o cuál es su aspecto: son todos bellos e importantes. Así que sigan mostrando amor y positividad", dijo Lauren Jauregui cuando Fifth Harmony ganó Grupo Musical Favorito.Zendaya, quien triunfó como Actriz Favorita del Verano en Cine, también envió un mensaje a la juventud."Con toda la injusticia que está sucediendo necesito que la gente joven escuche, que tenga una voz y que sepa que está bien usarla. No permitan que los demás les digan cómo sentirse", dijo al recibir su galardón.Miley Cyrus tenía previsto recibir un premio especial por su trabajo, pero tuvo un imprevisto de último momento que le impidió acudir a laLosse llevaron a cabo este domingo en el Galen Center, de Los Ángeles. Los ganadores son elegidos según una votación en internet.A continuación una lista parcial de ganadores:

Actor Favorito en un Drama de TV: Cole Sprouse, Riverdale

Actriz Favorita en un Drama de TV: Lucy Hale, Pretty Little Liars

Grupo Musical Favorito: Fifth Harmony



Actriz Favorita del Verano, Cine: Zendaya, Spider-Man: De Regreso a Casa

Bailarina Favorita: Maddie Ziegler



Actriz Favorita de Acción en Cine: Gal Gadot, Mujer Maravilla



Serie Favorita de Acción: The Flash



Actor Favorito de Acción en TV: Grant Gustin, The Flash

Actriz Favorita de Acción en TV: Melissa Benoist, Supergirl

Película Favorita de Ciencia Ficción: Guardianes de la Galaxia Vol.2

Actor Favorito en una Película de Ciencia Ficción: Chris Pratt, Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Actor Favorito en una Película de Fantasía: Dwayne 'La Roca' Johnson, Moana

Actor Favorito en una Película de Comedia: Zac Efron, Baywatch: Guardianes de la Bahía

Liza Koshy and Logan Paul

Bella Thorne y Marshmello

Louis Tomlinson y Bebe Rexha

Adam Levine y James Valentine de Maroon 5