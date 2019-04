Conoce un poco más del servicio de Facebook Dating

CIUDAD DE MÉXICO.- "Las aplicaciones de citas actuales son muy limitadas, se reducen a deslizar a la izquierda o derecha, son más como un juego. Además, las opciones de comunicación son restringidas. Si una persona no hace ´match´ con la otra, no se puede comunicar con ella. Nosotros queremos dar una experiencia más parecida a la vida real. En un bar no esperas a que la otra persona haga match, te acercas y saludas, y ya depende del otro continuar la conversación o decidir que no está interesado", explicó Charmaine Hung, gerente de Producto para Facebook Dating.

Facebook Dating es una nueva herramienta que se encuentra embebida dentro de la aplicación de Facebook y permitirá crear un perfil de citas con las fotografías y datos que los usuarios elijan. Después, podrán ver los perfiles recomendados por la red social que podrían ser del interés del usuario.

"Solo usamos el primer nombre y la ubicación del usuario para evitar estafas por medio de perfiles falsos, el resto de la información no se muestra en Dating porque sabemos que muchos no quieren mostrar sus perfiles hasta que haya un mayor nivel de confianza. Además, el usuario puede elegir entre ver perfiles compatibles entre los amigos de sus amigos o únicamente de personas que no son sus amigos en la red", añadió Hung.

Al lograr una coincidencia, el usuario puede enviar un mensaje a la otra persona y comenzar una conversación. La ventana de chat se encuentra dentro de la interfaz de Dating y es independiente de Facebook Messenger.

El chat de Dating no permite el envío de audio, video, ligas a otros sitios o fotografías, para evitar que alguien se sienta incómodo o acosado al recibir contenido que no desea.

Facebook Dating está dirigido a personas mayores de 18 años solteras, pues busca ser un espacio para desarrollar relaciones de largo plazo. Sin embargo, no hay impedimento para que usuarios con otros estados de relación tengan su perfil. De hecho los familiares o amigos de los miembros de la red social no pueden saber quiénes están inscritos en esta app.