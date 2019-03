Conmueve menor a matamorenses. Viraliza maestra el noble gesto

Matamoros, Tam.- El regalo de cumpleaños de un gallo a una maestra de la escuela primaria "Virginia Abigail Garza López", en la colonia Oasis, se hizo viral luego de que la misma profesora expusiera en las redes sociales este noble gesto por parte de uno de sus alumnos, de nombre Víctor Manuel Lucio Arellano, de ocho años de edad.

El pequeño, al no contar con recursos económicos como para comprarle algún obsequio a su maestra, decidió regalarle el gallo, el cual para él era especial, ya que había sido un regalo de su padre.

La profesora Esthefany Guadalupe Gutiérrez Hernández difundió en Facebook este noble gesto de Víctor, que pese a no haber tenido dinero le llevó un regalo valioso para él, como se lo había prometido días antes.

El niño ya le había comentado a la maestra de sus intenciones y le había hecho de conocimiento que no tenía dinero. Por lo que un día en la mañana llegó al salón de clases y pidió la autorización de la catedrática para llevar hasta el aula una caja de cartón, la cual iba cerrada y con algunos agujeros en los alrededores, lo cual sorprendió a la maestra, pero una vez que la abrió vio que era un gallo.

Víctor Manuel vive actualmente con su padre y abuelita, luego de que su madre murió prácticamente al nacer él.

El pequeño dio a conocer que el gallo que le regaló a su maestra es de raza "navajero" y tiene siete meses, que su padre se lo había regalado y ahora decidió hacer lo mismo pero a su querida maestra, con motivo de su cumpleaños.

-

MENSAJE ÍNTEGRO

En las redes sociales la maestra narró lo siguiente: Hace días mis alumnos se informaron que dentro de poco festejaria mi cumpleaños por lo que uno de ellos se paró frente a mi y me comento.

- Maestra yo no tendré dinero para esa fecha pero quiero obsequiarle algo por adelantado pues tampoco estare en mi casa para esas fechas. Yo sonrei y con un sentimiento que involucraba alegria y tristeza al mismo tiempo respondí, que no era necesario el obsequio, con su intención era mas que suficiente.

Los días pasaron y el pequeño de nuevo busco el momento y me comento.

- Maestra le traje su regalo pero esta escondido por que no quería que los demás maestros no me dejaran entrar con el a la escuela.

Sorprendida le dije muchísimas gracias, pero no era necesario el obsequio, a lo que él responde, ¿puedo ir por el? Es que lo tengo escondido en la entrada, y conteste que si.

Después de unos minutos llego con una caja de cartón en sus manos, perforada por un costado y un hilo la envolvió para dar firmesa al obsequio, me quede sorprendida, y le pregunté. ¿Como le hiciste para traértelo? pues había olvidado mencionar que el pequeño se trasladaba en bicicleta todos los días de su casa a la escuela y me respondió.

- Es un gallito maestra, escogí el más bonito que tenía para traérselo, no tengo dinero para comprarle nada, pero espero le gusten los gallos y no se preocupe busque con los vecinos quien me diera rait a la escuela para poder traerle su regalo.

Entonces lo abrace y con mis ojos estrellados le di las gracias, le agradeció no solo por que ese día regresaría caminando a su casa, tampoco por que se tomo el tiempo de buscar la caja y prepararla para obsequiarmela, tampoco por buscar entre sus vecinos a alguien que quisiera llevarlo a la escuela para poder llevar mi regalo, ni por el hecho de que escondio el detalle de los demas maestros sabiendo que nadie lo dejaria entrar con un gallo al salón, le agradecí también por recordarme por que elegí ser maestra, por que elegí estar aquí diariamente frente a un grupo de alumnos dando lo mejor cada dia para que ellos sean mejores personas, gracias por recordarme por que amo mi profesión.