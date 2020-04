Conmovedoras y divertidas historias

POCO ORTODOXA

Una chica de 19 años, casada, perteneciente a la comunidad judía ortodoxa en el barrio de Williamsburg en Brooklyn decide dejar todo y escapar a Berlín en la miniserie Poco Ortodoxa.

La serie marca las decisiones que toma una joven mujer que ya se encuentra cansada y que lo único que quiere es encontrar el lugar en el mundo donde pertenece y poder ser ella misma por primera vez.

Es una historia conmovedora e impresionante, inspirada en las memorias de Deborah Feldman "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots".

Su viaje la lleva a una escuela de música en la capital alemana donde por fin podría desenvolverse en algo que le apasiona.

En forma de flashbacks vemos lo que orillo a Esty para tomar esa decisión y la miniserie esta construida de una forma en la que imposible dejar de ver los cuatro capítulos.

La razón por la que la historia funciona es la impresionante actuación de Shira Haas en el papel de Esty, ya que la actriz tiene una mirada tan expresiva que su trabajo resulta conmovedor.

Además el guion es muy eficiente en retratar las posturas de todos los que rodean a la protagonista y el elenco de soporte hace muy buen trabajo.

Hay series que se quedan grabadas en la mente, y Poco Ortodoxa los seguirá por mucho tiempo. Ojalá se animaran a contar lo que sigue para los personajes en algún momento futuro.

POMSE

n una comunidad de retiro, un grupo de mujeres de la tercera edad deciden armar su propio grupo de porristas... y afrontar las consecuencias. Esa es la premisa de Mejor Que Nunca, una comedia sobre la importancia de darse la oportunidad de cumplir los sueños, superando los obstáculos. La película puede pecar de ser bastante predecible o superficial y de navegar por incontables lugares comunes, pero lo que la hace sumamente disfrutable es el trabajo de su elenco, encabezado por Diane Keaton, que resulta entrañable. El sentido del humor de la cinta funciona a la perfección y logra que una historia sobre personas maduras, resulte muy divertida para cualquier tipo de público, pues cualquiera de los personajes podría ser alguien que está en tu círculo cercano. Ágil, ligera, entretenida y conmovedora a ratos, Mejor Que Nunca es una excelente opción ver en casa. (Edgardo Reséndiz)

EL CUENTO DE LAS COMADREJAS

El nombre del director argentino Juan José Campanella es garantía de buen cine y El Cuento de las Comadrejas lo demuestra con creces. Se trata de la historia de un grupo de viejas glorias del cine emparentadas entre sí (una actriz, un actor, un guionista y un director) que viven apartados de la ciudad en una enorme mansión campestre y que van a enfrentar el desafío de verse cara a cara con una nueva generación. Básicamente es una comedia de humor muy negro, con diálogos brillantes e inteligentes, situaciones sorpresivas y muy divertidas, suspenso y personajes inolvidables. Está muy bien filmada, excelentemente escrita y mejor actuada, es oro puro. No se debe revelar mucho, para no arruinarle la experiencia a quienes la van a ver, pero pueden tener la certeza de que es una de las mejores películas del año pasado. (Edgardo Reséndiz)