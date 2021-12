Conmovedora reflexión

No importa si se es un adulto mayor aún se puede luchar por el éxito, tampoco importa que uno se quede en el último lugar, porque también es un ganador, reflexiona el actor Yeong-su Oh, quien interpreta al ´jugador 001´ en "El juego del calamar".

"Nuestra sociedad solo reconoce a los primeros lugares, los demás no importan, como si solo existiera el que llega primero y el segundo lugar no tuviera ninguna importancia, pero aunque el primer lugar venció al segundo, el segundo venció a un tercero y así sucesivamente, todos somos ganadores y lo que creo es que un verdadero ganador es aquel que trabaja por lo que quiere e intenta conseguirlas", comentó al canal coreano de NBC News.

AGRADECIDO

El intérprete que robó el corazón de muchos señaló que todo es diferente para los viejos y la vida no se vuelve más fácil, pero ahora agradece todo lo que ha sucedido y espera ayudar ahora a la gente de su comunidad.

"No quiero ser ambicioso, grandes o pequeñas, todos hemos recibido cosas en esta vida, y ahora quiero devolver todas esas cosas que he recibido, quiero darle cosas a mi comunidad. Esa es la forma en la que pienso ahora", enfatizó.

También mediante un ejemplo reforzó su manera de pensar ante la vida, el cual hizo llorar a la presentadora del noticiero.

"Permítanme darles un ejemplo, imaginen que estamos en una montaña y hay una flor. Cuando somos jóvenes, recogemos la flor y la tomamos para nosotros. Pero cuando llegas a mi edad, la dejas allí exactamente como está, para poder volver a verla más tarde. La vida es exactamente igual y no es fácil", expresó.

LA FAMA

La fama que le llegó a Yeong-su Oh por participar en la primera temporada no ha sido fácil, pero explica que ha sido su hija quien lo ha ayudado a sobrellevar todo lo que ha sucedido en los últimos meses.

"Siento como si estuviera flotando en el aire y eso me hace pensar: ´tienes que calmarte y organizar tus pensamientos y controlarte´, porque mucha gente me estuvo contactando y como no tengo un representante para que me ayude, fue complicado organizarme con el volumen de llamadas y mensajes que me llegan, pero fue mi hija me ayudó en esa tarea.

"Incluso ahora, por esta popularidad me han contactado colegas actores, como Park Jung Ja, me preguntó: ´¿Cómo se siente ser una estrella mundial?´ y la verdad es que las cosas cambiaron un poco, incluso cuando salgo a tomarme un café o algo por el estilo ya tengo que pensar en cómo me ven los otros y digo: ´qué difícil es eso de la fama´ (risas)", compartió.

LA MÁS VISTA DEL MUNDO

"El juego del calamar", de Netflix, ha sido declarada como la serie más vista en el mundo, hasta el momento más de 130 millones de personas la han visto y se tiene previsto que supere los 900 millones de dólares en ingresos.