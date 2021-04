Conmociona su muerte

La actriz Amii Lowndes, quien actuó en series como "Skins" y "Doctor Who", perdió la vida al parecer derivado de una condición llamada "Sudep", lo que estaría fuertemente vinculado a pacientes con cuadros severos de epilepsia, según datos de las autoridades competentes.

La joven fue localizada sin vida en el patio de la casa de sus padres y, al parecer, habría presentado dos ataques de epilepsia en semanas previas al deceso.

Amii no había sido diagnosticada con esta condición por lo que no estaba recibiendo tratamiento, según dijo Bea, madre de la actriz, en entrevista para The Mirror.

"Estamos muy dolidos. A Amii le encantaba la diversión. Nada traerá de vuelta a Amii, pero si podemos salvar a otra familia que esté pasando por nuestro dolor, valdrá la pena", declaró la progenitora de la estrella.

Lowndes habría visitado a un especialista en 2018 tras presentar su primer ataque, el siguiente ocurrió en mayo de 2020, sin embargo, aseguran, en ese momento el neurólogo no detectó un cuadro de epilepsia.

¿Qué es el Sudep?: Sudep es el acrónimo en inglés de sudden unexpected death in epilepsy patients, que significa muerte súbita inesperada en pacientes con epilepsia.