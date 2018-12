Conmociona drama de secuestros

Xalapa, Veracruz

"Perdóname, hija, porque no trabajé lo suficiente para poder pagar tu rescate", escribió la señora Gabriela Mar, en sus redes sociales, al lamentar la aparición del cuerpo de su hija Itzel Mar, quien fue secuestrada hace un mes en el norte de Veracruz.

Los restos de la joven de 24 años —madre de un niño— aparecieron la mañana del sábado en un camino vecinal de la comunidad de El Bajío, del municipio de Tancoco, en la huasteca veracruzana, con evidentes huellas de tortura, impactos de bala, vendada y amarrada.

"Te dieron muerte. Hija, te amo, descansa en paz. Itzel Mar perdóname por no haber tenido suficiente dinero para pagar", escribió a las pocas horas de haberse reportado la aparición de su hija.

A pesar de que el caso ha causado conmoción en la sociedad veracruzana, la fiscalía general de Veracruz no ha emitido información sobre las investigaciones.

Itzel Mar fue privada de su libertad hace un mes y siete días por sujetos armados, en la colonia Las Delicias de Naranjos, a 80 kilómetros de Tuxpan, durante el último mes del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Las plegarias. Desde el plagio de Itzel, las redes sociales de la madre se convirtieron en un espacio para pedir por el regreso de la joven con vida y la organización de plegarias para que fuera liberada.

"Felicidades Madre mía (Virgen de Guadalupe) gracias por mover nuestro corazón y aumentar la fe Emperatriz Poderosa. Pongo en tu corazón como madre que fuiste terrenal ahora espíritu para que la proteja bendiga cuide y permitas que sus captores tengan corazón noble y dejen en libertad a mi amada hija Itzel Mar para que se reúna con todos nosotros su familia en especial su bebé que tanto la solicita", escribió Gabriela Mar el pasado 12 de diciembre.

Hizo constantes llamados a sus conocidos a orar por la vida de su hija, quien era estudiante de Nutrición y deportista y sus captores pedían un rescate, sin que se diera a conocer el monto.

Hace una semana, la mamá de Itzel incluso mandó un mensaje a los captores por medio de su cuenta de facebook en el que les indicaba: "deben comprender que lo que solicitan no lo tengo, si no desde el primer día lo hubiese dado, es mi única hija como la voy a poner en peligro ... desafortunadamente no tengo y me duele mucho no poderla rescatar me siente impotente que todo lo que en años hemos trabajado no me alcance, perdón por no tener".