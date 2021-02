Conminan a no dejarse engañar

Santos García Ruiz, presidente de la Asociación Nacional Pro Dignificación del Jubilado del ISSSTE A.C. Reynosa, comentó que los jubilados de Reynosa ya están amparados desde el año 2017, por lo que no deben caer en abogados charlatanes que piden dinero para ampararlos.

El Mañana / Staff.- Piden que no se dejen engañar por abogados externos para tramitar el amparo contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar el tope máximo de la pensión jubilatoria en base al UMA (Unidad de Medida y Actualización).

"Lo que tardan de hacer en Victoria, es que se amparen, no puede haber dos amparos, si ya estamos amparados, porque vamos hacerlo otra vez, que no se dejen sorprender, que no les pidan dinero para amparos", dijo.

Señaló que el SNTE está pidiendo ampararse ante la medidas, pero en Reynosa, ya están amparados desde hace años.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Lo anterior, derivado de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario, mediante la cual se eliminó al salario mínimo como parámetro para calcular el monto en el pago de diversas obligaciones en materia de impuestos, multas y actividades económicas.

Señaló que esta situación lo afecta ya desde hace años y en la casa del jubilado tienen abogados y despacho jurídico importante, por lo que pueden acercarse, ya que el SNTE no tiene personal adecuado para atender este tema.

"Nosotros tenemos desde el 2017, las semanas y otras que se hicieron en el 2018 y 2019, yo metí 130 gentes sin cobrar, lo que ellos argumentan es que tienen licenciados en Victoria, que lleven documentos y se amparen, pero ya estamos amparados", recalcó.

El presidente de la Asociación Nacional Pro Dignificación del Jubilado del ISSSTE A.C. Reynosa, comentó que se debe actuar en el aspecto jurídico y no solamente hacer ruido.

"De echo ya promedio porque en lo real ya nos están pagando con UMA, han salido publicaciones de abogados que no son ni de Tamaulipas y dicen ser defensores de los jubilados, pero es mejor acudir a la casa del jubilado", expresó.