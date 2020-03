Conminan a choferes a hacerse antidoping

Ante la proximidad de la terminación de la campaña de pruebas antidoping a operadores del transporte público, autoridades del ramo reiteran la invitación a quienes aún no han acudido a efectuar el trámite, para que lo hagan cuanto antes.

"No está de más recordarles a los choferes que será en abril cuando concluya el plazo respectivo y a la fecha ya suman 450 quienes han cumplido con dicha disposición", dijo Rodolfo García Cruz.

Aún faltan muchos, de ahí la invitación que se les hace porque una vez concluida la actividad, se realizarán revisiones en las diferentes rutas y quienes no hayan solicitado su prueba, serán suspendidos de la actividad que realizan.

El costo del examen es de $296.00 en tanto que el de la licencia de conducir es de $1,043.00 por dos años.

Si no presentan en la Oficina Fiscal del Estado un documento oficial que indique que han cumplido con la prueba antidoping con resultado negativo, no podrán adquirir el documento en cuestión que les servirá inclusive para manejar su vehículo particular.