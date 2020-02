Conmemoran el Día en contra del cáncer

En el marco del Día Mundial contra el cáncer, niños y adultos de esta localidad recibieron como regalo un gorro o turbante oncológico -elaborado por estudiantes del Conalep Reynosa-, que simula cabellera a quien lo porta.

Desde hace algunos años la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 4 de febrero como el Día Mundial contra el cáncer, a fin de concientizar sobre esta enfermedad que de ser detectada a tiempo es elevado el grado de curación.

María Margarita Rodríguez Castillo, es una mujer de 76 años de edad que padece cáncer y gracias a los tratamientos y quimioterapias a los que se somete ha perdido la cabellera, pero en esta ocasión fue beneficiada con un turbante oncológico, elaborado por alumnas del sexto semestre del Conalep Reynosa.

Desde el año pasado, en el mes de noviembre, un grupo de seis estudiantes llevan a cabo la elaboración de gorros, sombreros y boinas especiales que aparentan la presencia de pelo.

Este proyecto que nació con la intención de apoyar a niños, principalmente y adultos que han perdido el cabello a raíz del cáncer, lo realizan con cabello cien por ciento natural.

Tal es el caso de María Margarita y otros niños y adolescentes que están en la lucha contra esta enfermedad y que debido a los tratamientos y quimioterapias han perdido el cabello.

Margarita, quien es casada y madre de tres hijos, enfrenta desde el mes de mayo del año pasado cáncer de mama, enfermedad que a la fecha la ha dejado sin cabello y que la desanimaba a salir por temor a las miradas de la gente.

"Ya con el turbante me siento mas segura, mas confiada porque la gente no voltea a verme, me sube el nivel de confianza en mi misma", dijo tras recibir su turbante y extensión de cabello.

ALMA DE FÉNIX

Iniciativa estudiantil

Las seis estudiantes del Conalep Reynosa, Reyna Elizabeth Galindo Ortiz, Frida Ávila, Gemma Galot, Yuliana Hurtado, Yuliana Morales y Nayeli Parrilla conforman el grupo denominado Alma de Fénix que se encargan de la elaboración de extensiones intercambiables de cabello natural en turbantes y gorros unisex.

Las personas interesadas en obtener un gorro o turbante pueden acudir al Conalep, ubicado en la calle Londres en la colonia Cañada o bien enviar un correo a la dirección almadefenix2019@gmail.com o al Facebook Alma de Fénix así como al WhatsApp 899 2 15 47 21.

María Margarita Rodríguez Castillo.