Conmemoran el Día Mundial de Hepatitis

Cuando tenía 14 años Wendolyne se contagió de Hepatitis clase A, el diagnostico médico aseguraba que su infección provenía de una compañera de secundaría que le compartió alimento, sentía mareos, cansancio, naúseas, por si fuera poco su piel se tornó amarilla, luego de varias semanas de tratamiento pudo recuperarse, pero su interior jamás será el mismo, el virus le impide donar sangre.

"Eso es lo que más me duele, porque lejos de todo lo que pase hace más de 10 años, el no poder ayudar a mis familiares cuando hay una emergencia siempre me lo lamento".

Como ella existen miles de sobrevivientes a esta enfermedad, de la que existe del tipo A, B,C,D y E, la última y la primera las más comunes.

Este viernes se conmemoró el día internacional en su lucha para erradicarla y prevenirla, en la IV Región Sanitaria de Reynosa se realizará en los distintos centros de salud campañas de concientización y se intensificarán las campañas para vacunar a los recién nacidos "Es una enfermedad viral que tiene un tiempo de convalecencia de 4 a 6 semanas, se previene por vacunas y por los cuidados higiénicos, la más común en la zona es la tipo A". dijo Omar Nelson González Zepeda titular de la dependencia.

¿Qué la provoca?

La falta de higiene en la preparación de alimentos, no lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño y el consumir comida callejera son algunos de los principales factores de contagio.

Aunque en el ambiente existen condiciones que no podemos controlar "La contingencia de las lluvias que tuvimos recientemente influye, los brotes de aguas negras, hasta este momento no tenemos ni un solo caso detectado nuevo de junio para acá, aún así seguimos en la etapa de vigilancia".

González Zepeda no proporcionó cifras sobre el impacto que tiene esta enfermedad en la región.

Antecedentes...

En el 2015 Reynosa registró 14 casos de hepatitis en la colonia 10 de mayo, en ese mismo año la Organización Mundial de la Salud consideró a la enfermedad como la principal causa de cáncer de hígado con 1 millón 34 mil muertes.

Recomendaciones:

>Lavarse las manos

>Evitar consumo alimentos callejeros

>Desinfectar sanitarios