Conmemoran Día Mundial de la Alimentación

Cd. Miguel Alemán, Tam.- El Día Mundial de la Alimentación que se celebra cada 16 de octubre, el personal del Sector Salud fortalece las acciones para crear un mundo sin hambre con alimentos saludables, que ofrezcan nutrientes evitando enfermedades como la obesidad, la diabetes entre otras tantas.

Alimentándose de manera más saludable se puede preservar la salud y evitar complicaciones por el Covid-19, enfermedad que representa un riesgo latente para toda la población.

A fin de poder enfrentar la crisis por esta enfermedad, los médicos del Sector Salud recomiendan consumir alimentos ricos en vitaminas A, B, D, C, E y minerales como hierro, selenio y zinc.

Ahora que la mayor parte de la gente se encuentra en casa, hay que aprovechar para preparar alimentos sanos, decir no a las galletas, a los cereales azucarados, a las sopas envasadas, como las Maruchan, atún enlatado, embutidos, botanas, dulces y comida lista para preparar, ya que este tipo de productos no contribuirán a fortalecer nuestras defensas y lo único que ocasionarán será que después de esta temporada tengamos kilos de más. Hay que desechar las bebidas azucaradas, los refrescos, jugos, néctares, aguas y productos lácteos saborizados, ya que no te ayudarán a combatir el Covid-19, sólo te llenarán de azúcar.