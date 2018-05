Conmemoran Día del Trabajo en el Zócalo

Cd. de México.

Con un mitin que duró menos de 20 minutos, los trabajadores de 85 organizaciones y sindicatos diferentes pidieron aumentos de salario y mejora de los derechos de los trabajadores.

Al no haber presencia de los principales líderes de los sindicatos, como el dirigente del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, los oradores se concentraron en recordar los mártires de la Huelga de Cananea y la Huelga de Río Blanco.



"Si no haces memoria, eso se pierde y es importante tener la memoria de todos esos eventos", afirmó Carlos Ayala, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.



Por su parte, asistentes al evento, señalaron que es importante concentrarse este 1 de mayo en medio de las campañas electorales para hacerles ver a los candidatos que los trabajadores tienen necesidades.



"Los candidatos deben de conocer la postura de los trabajadores y la postura de los trabajadores es siempre en apoyo a nuestras instituciones", indicó Ariel Cisneros, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



"Queremos que ellos sepan que somos trabajadores organizados y que no vamos a permitir que se violenten los derechos que han sido adquiridos", añadió.



Afirmaron que la petición más importante es que hagan algo por mejorar los salarios en México.



"Quien quiera estar al frente pues debe voltear a vernos. Es su obligación voltear a vernos porque el País vive de nuestra fuerza de trabajo", aseveró Victoria Garibaldi, una de los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas.



"Los salarios son muy bajos. Somos muchos pero los salarios son muy bajos", agregó.



Antes de que llegaran las organizaciones disidentes al Zócalo capitalino, los asistentes al mitin del Congreso del Trabajo se dispersaron por las calles aledañas a la Plaza de la Constitución.