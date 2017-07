CON LA MIRA EN ARGENTINA. Zennia González, con actitud de campeona

Como si la medalla de oro que acaba de conquistar a nivel nacional no existiera. Como si nunca hubiera ganado nada. Así entrena día con día Zennia González Torres, la niña maravilla del atletismo en Reynosa. Saltando una y otra vez, las veces que sean necesarias con tal de superar los 5.58 metros que hace unas semanas le valieron ser la número uno de México dentro de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2017, esa es la actitud de una campeona.

“Después del nacional, al día siguiente el profe Carlos reanudó los entrenamientos y aquí estamos entrenando duro, sin faltar, como si no hubiera pasado nada y preparándonos para la siguiente competencia”, comenta Zennia con una gran sonrisa y con la humildad que le han inculcado en casa.

El 2017 pinta para ser su mejor año ya que será llamada para integrarse a la preselección nacional. La saltadora reynosense tiene la mira puesta en Argentina, en donde podría representar a México mucho antes de lo esperado. Zennia recuerda y narra con mucha emoción el momento en el cual fue invitada por la CONADE a último filtro selectivo.

“Saltar los 6 metros o más es mi reto, para mi fue muy emocionante que me hayan convocado a la preselección, yo ya estaba en al autobús y me pidieron que bajara, estaba el entrenador de Jalisco y me pidió mis datos, yo no sabía de que se trataba hasta que me dijo que era para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina y me quedé sin palabras, nunca creí que me fueran a llamar y tener la posibilidad de representar a México ahorita en secundaria”, reconoce la deportista de alto rendimiento.

De lunes a sábados hay que ir a entrenar. La vida de un atleta no es fácil, hay días buenos y hay días malos en los que la flojera se convierte en el peor enemigo, pero ella sabe como motivarse para seguir adelante.

“A veces hay ejercicios muy cansados y digo que no los puedo hacer, a veces te levantas y no traes las mismas ganas, pero me acuerdo de ese llamado y mi mente me dice que tengo que hacerlos, si no no puedo mejorar mis marcas”, relata.

De la mano de Carlos Olvera, están puliendo los pequeños detalles técnicos que han detectado, mismos que están evitando un salto más largo.

“En la parte del vuelo, tengo que extender más las piernas, en vez de irme como flecha las bajo antes y eso me está quitando varios centímetros en mi salto”, puntualizó.

Sus papás también forman parte del equipo y han sido pieza fundamental en todos y cada uno de sus triunfos.

“Mis papás me dedican demasiado tiempo y sacrificios, a veces los papás prefieren que solamente se enfoquen en la escuela y en estar en la casa pero todo se puede, el deporte es algo muy importante", finalizó