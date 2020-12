Congreso de CDMX aprueba eliminación del fuero presidencial

Con 54 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México, en sesión especial del Constituyente Permanente, aprobó la minuta que remitió el Senado de la República para eliminar el fuero presidencial. Mientras Morena y sus aliados desatacaron que "es un gran avance para el país y acaban con los privilegios de mandatarios pasados", la oposición insistió en que la reforma no desaparece el fuero. "No se dejen engañar ni lo hagan con el pueblo, pues esta reforma es falsa porque no se le quieta el fuero a nadie, mucho menos al presidente", acusaron diputados del PAN, PRI y PRD.

En el documento se precisa que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Establece que, para proceder penalmente contra el presidente de la República, será necesario acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, por lo que la Cámara Alta resolverá con base en la legislación penal aplicable. La iniciativa de Andrés Manuel López Obrador tiene como propósito quitar el fuero al mandatario federal cuando sea acusado de cometer delitos "de extrema gravedad y que causan un severo daño al Estado y pueblo mexicano". Además, menciona que el fuero constitucional que protegía a los servidores públicos de alto rango les servía como escudo para cometer abusos en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, a quedar impunes ante toda actividad ilícita, lo que había llevado a un rechazo generalizado por parte de los ciudadanos.

Al razonar su voto, la vicecoordinadora del PT, Jannete Guerrero Maya, afirmó que la 4T "va en serio, pues el compromiso con la ciudadanía es absoluto; es decir, nadie estará por encima de la voluntad popular. Por ello, sigo que no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla". "Esa reforma es una falacia, pues deja vigente los privilegios y persiste la inmunidad procesal penal para el Presidente, ya que la única modificación es que se le agregan los delitos de corrupción y electorales, pero la realidad es que la reforma se queda corta", respondió el diputado local del PAN, Diego Garrido López, a la legisladora.

Ante el desencanto de la petista, el panista continuó: "No sólo debería juzgársele (al presidente de la República) por corrupción o por delitos electorales, además de las otras conductas que ya contemplan dichos artículos, sino por muchas más, como por la muerte de más de 107 mexicanos por el Covid-19", afirmó. Por ello, exigió ser claros y no engañar a los mexicanos. "AMLO no será nunca enjuiciado como cualquier ciudadano; por el contrario, contará con un juzgador especial, que serán los senadores, quienes no cuentan con la especialización requerida en la materia al no ser Ministerios Públicos ni jueces", enfatizó.

Incluso sostuvo que el futuro del presidente "quedará en manos de una suerte de acuerdos meramente políticos y subordinados de sus empleados en el Senado, que son los legisladores de Morena. Para que AMLO sea juzgado, la reforma debería permitir que se le imputara directamente por el Ministerio Público ante un juez, sin ningún trámite previo", propuso. "Es lamentablemente esta mentira, pero votaremos a favor porque hay un avance en el catálogo de delitos por lo que se perseguirá al Ejecutivo. Pero, lo reitero: queda muy corta esta reforma y, por supuesto, que no se mienta, que no se engañe a los mexicanos, esta reforma no elimina el fuero al presidente", enfatizó.

Esto fue reforzado por el vicecoordinador del PRI, Miguel Ángel Salazar Martínez, al señalar que con la minuta avanza al agregar delitos para que el mandatario pueda ser imputado. "Pero resta aclarar el tema referente a argumentos falsos", dijo, pues para eliminar el fuero "debe anularse el artículo 110 de la propia Constitución, el cual no tocaron los senadores".

En la misma línea habló el perredista Jorge Gaviño Ambriz, quien lamentó que Morena y sus aliados piensen que esta reforma es un parteaguas histórico, cuando lo que hace es poner un juzgado especial, que es el Senado de la República. "Este falso tribunal solamente podrá acusarlo, nadie más, y con un porcentaje de dos terceras partes, pues no procede. Se ha mal entendido lo que es el fuero, que es para el equilibrio de poderes; es para proteger de los abusos de otro poder. Entonces se crea para no encerrar a la oposición por bocones o por estar diciendo su verdad. Para eso se creó el fuero, para proteger, sobre todo, la libertad expresión", dijo el perredista.

"Para que a todos nos quede claro esto, es simplemente propaganda política", subrayó. Sin embargo, el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, destacó que esta reforma clarifica dos elementos que han sido un flagelo claro para los mexicanos: la corrupción y los delitos electorales, mismos que han generado un retroceso en el avance democrático del país. "Hace muchos años que, quienes habitamos este país, tenemos conciencia clara de que las conductas delictivas que realicen quienes nos gobiernan deben ser sancionadas y no quedar impunes", señaló. La discusión de la minuta se prolongó más de lo debido, pues los 59 diputados pasaron lista a las 9:12 horas y atendieron la comparecencia de la secretaria de Finanzas antes de participar en la sesión ordinaria. A las 14:27 horas que la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, concluyó la sesión, sólo estaban enlazados 51 diputados.