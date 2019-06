Congelan en Senado la revocación de mandato

Ciudad de México.

La propuesta de revocación de mandato, con la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece someter a consulta su permanencia en el cargo, fue virtualmente congelada en el Senado de la República.

El tabasqueño pretendió, en una primera propuesta, que la consulta se llevara a cabo el primer domingo de junio del año 2021. Sin embargo, como la oposición protestó, López Obrador planteó que se celebrara el domingo 21 de marzo, fecha que tampoco fue bien recibida.

El senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, explicó en entrevista que, por falta de consenso, el asunto se desahogaría en el periodo ordinario de sesiones que comienza hasta el mes de septiembre.

"Si no logro la mayoría calificada o acuerdos amplios, no lo vamos a sacar. Es decir, no lo eliminamos: simplemente posponemos la discusión y la aprobación hasta el 1 de septiembre", acotó.

El legislador morenista incluso aceptó que estaba de acuerdo con la contrapropuesta que había formulado la oposición, para que la consulta se celebrara el 1 de diciembre de 2021.

"Me parece razonable; sin embargo, vamos a ver qué decide el grupo parlamentario, pero pareciera ser razonable", dijo en entrevista.

"Es una propuesta de ellos que hizo ahora el grupo que conforma PAN, PRD, MC y PRI. Los cuatro me lo han hecho y me hicieron ver, ya formalmente, la propuesta de modificación al 1 de diciembre".