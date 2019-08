Congelan 100 plazas de entes comisionados

Ciudad de México.

Por considerar que no aportan nada al desarrollo del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió congelar el nombramiento de 100 funcionarios, consejeros o comisionados de diversos organismos públicos.

Luego de meses de críticas y descalificaciones, ya sea por su desempeño o por los salarios que cobran, indicó que cubrir las vacantes en diversas instituciones no es una de sus prioridades.

"Tengo 100 nombramientos detenidos. ¿Y saben por qué no los nombro? Porque no pasa nada si no ocupan los cargos, porque fueron estas instituciones o comisiones, organismos que fueron creando que no tienen ninguna función operativa, son consejeros de organismos que no implican nada, se crearon los cargos para darle empleo a los amigos, a los cercanos al régimen", señaló.

Sin dar detalles de los nombramientos pendientes, puso como ejemplo ficticio su desinterés por proponer nombramientos en instituciones relacionadas con la transparencia.

"Si fuese algo urgente lo firmo, nos hace falta. Imagínense, firmo contratación de enfermeras, de médicos, de maestros, de elementos de la Guardia Nacional, pero tengo ahí nombramientos pendientes de consejos para la transparencia, por decir algo", expresó en Palacio Nacional.

"Por ley hay que pagarles, son independientes, ahora 90 mil pesos mensuales, antes 200 mil".

López Obrador se refirió al tema luego de que el diario Financial Times denunció la existencia de una purga de tecnócratas e instituciones impulsada desde el nuevo Gobierno.

El diario británico hizo referencia a la reciente salida de Gonzalo Hernández Licona, director del Coneval, y recordó que el Presidente ha presionado para cambiar la forma en que muchos organismos de Gobierno gastan dinero, con grandes reducciones en sus gastos operativos.

Y es que, según el mandatario, los órganos autónomos han proliferado sólo para generar más gastos al erario.

"Es que cundieron, surgieron estos organismos como hongos después de la lluvia. Aparatos burocráticos onerosos, y en algunos casos propensos a corrupción, orientados a corrupción. Todo esto se está limpiando y lo vamos a seguir haciendo", manifestó.