´Congeladas´ las ventas en el comercio

Río Bravo, Tam.- Desde temprana hora y conforme transcurrió la mañana de ayer, la actividad comercial en general en la zona Centro de la ciudad, prácticamente se vio semiparalizado producto de las bajas temperaturas, lloviznas y vientos de hasta 24 kilómetros por hora, salvo los centros comerciales.

Esto se pudo constatar en recorrido por las principales calles de la ciudad, lo que comprende la avenida Constitución, la Francisco I. Madero, Avenida México, Independencia, y otras más, en donde fue evidente la poca actividad comercial.

René Moreno y Jacinto Hernández, quienes dijeron contar con 2 puestos sobre una de las banquetas de la avenida Francisco I. Madero, expresaron que la mayoría decidieron no abrir, no por el frío, sino por las lluvias que son las que realmente afectan las ventas, dado a que la gente no quiere salir a caminar y mucho menos mojarse.

Esto combinado con las bajas temperaturas origino como en otras múltiples ocasiones, que en el caso de quienes cuentan con puestos o locales por los costados de las banquetas, decidieran no abrir al menos hasta pasado el mediodía, dado a que a quien le iban a vender al circular pocos peatones y posibles consumidores.