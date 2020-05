Congela Congreso iniciativa para rentar locales; lamenta comercio ´actuar´

Comerciantes organizados de Reynosa lamentaron que el Congreso del Estado siga sin resolver la petición que hicieron hace varias semanas, de apoyo para tener facilidades en la renta de sus locales, ya que ante la pandemia no hay recursos y siguen cerrados al menos en la zona centro.

Roberto Cruz Hernández, secretario de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas e integrante de Canaco local, comentó que ya van dos meses con locales cerrados por el Covid-19 y falta más para poder reactivarse.

"Lamentablemente para el Congreso no tuvo la importancia debida, sabemos que está en la comisión legislativa, prácticamente está durmiendo el sueño de los justos, no vemos que haya interés por tratar de apoyar al comercio local, pedíamos era una medida legislativa para entrar en negociación con nuestros arrendadores no para dejar de pagar si no para que brinde las facilidades necesarias y de acuerdo a la ley y no a voluntad de cada arrendador", dijo.

Explicó que no quieren condonaciones, si no apoyo para poder pagar, ya que como comerciantes requieren aplazamientos en impuestos y pagos de servicios, porque actualmente no se está generando recursos y se acumulan los pasivos, además del pago de nómina de los trabajadores.

LA REAPERTURA

Lo importante es la instalación de una mesa de trabajo técnica con los tres niveles de gobierno, con autoridades sanitarias y desarrollo económico, para hablar de las medidas que se van a tener de acuerdo a cada característica del negocio y reactivar conforme se vaya informando.

"Tenemos que ir adaptando nuestros negocios con las medias, bajo un 25 por ciento de su capacidad, con gel antibacterial, sanitizante, exigencia del cubre bocas y que no haya mayor número de consumidores dentro de los negocios, con distancia social", expresó.

El comercio no aguanta un mes más de cierre, ya que tienen muchos daños económicos, por lo que se traduce en pérdida de empleos y crisis económica.