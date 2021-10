Confunden migrantes apertura de puentes con trámites de asilo

Destacó que es importante aclararles que no se ha abierto el asilo político, y que estos trámites no tienen fecha para retomarse, por lo que no es conveniente que se aventuren a venirse porque acá no hay albergues disponibles.

Ahora las familias que están llegando, deben rentar casas a precios económicos, porque los albergues que se tienen en esta frontera están saturados por todos los que no alcanzaron a cruzar, manifestó.

Subrayó que últimamente hemos tenido casos de migrantes estafados por personas que les dicen que los van a cruzar y les cobran dinero, pero solamente los dejan abandonados cruzando el rio y finalmente son detenidos.

Por eso es importante que no les crean, que sepan que solamente un abogado especialista en migración puede ayudarles y que es mejor que se acerquen a las asociaciones a buscar asesoría, mismas que son gratuitas, concluyó Cañas Aguilar.