Confunden a meseros... ¡con grupo de sicarios!

Luego de una llamado por parte de C-4 donde les reportaban personas armadas en una camioneta Cherokee de color blanca, elementos de la Policía Estatal localizaron una unidad sobre la carretera a Río Bravo, pero no eran los delincuentes, si no unos meseros que se les había descompuesto el vehículo. Los hechos ocurrieron a la altura del entronque con el libramiento a Monterrey, en el tramo de la colonia López Portillo. Al inspeccionarlos no les encontraron nada y la camioneta tampoco tenía reporte de robo.