Confunde Higareda a ´Canelo´ con narco

CIUDAD DE MÉXICO.

Martha Higareda confesó que confundió al boxeador Saúl "Canelo" Álvarez con un narcotraficante.

En una serie de Tik Toks donde Yordi Rosado entrevistó a la famosa actriz, ésta compartió el momento en el que vio al pugilista en un aeropuerto rodeado de todo su séquito que lo acompaña a las peleas y él se le acercó a pedirle una foto.

La histrión de cintas como Amarte Duele accedió a tomarse algunas postales con él y sus acompañantes y resultó que viajaban en el mismo vuelo.

"Estábamos en la entrada del Aeropuerto y había mucha seguridad, en la entrada unos guardias y dije ´¿será narco?´. Lo dejé pasar y me subí al avión, pero antes de eso me compré un libro y traía unas cartas de tarot. El chiste es que me subo al avión y me toca sentarme a lado de él", dijo.

El deportista le pidió a Martha que con sus cartas checara si iba a ganar la pelea y fue ahí cuando le reveló su identidad, pues ella no sabía quién era Álvarez.

"Él se emocionó y dijo ´wow, nos tocó juntos´, en cambio yo traía la idea y dije ´ay, me tocó con el narco´. Vio que llevaba las cartas y me pidió que se las leyera. La cuestión es que al final me dijo ´¿no sabes quién soy verdad?´. Me comentó que era el ´Canelo´, me invitó a su pelea y todo estuvo súper", explicó.

Higareda aclaró los rumores que decían que había tenido una relación con el boxeador, pues sólo son amigos.