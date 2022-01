Confunde a ciudadanía pleito por canje de placas

Daniel Lopez, un contribuyente de la zona centro de Valle Hermoso, dijo ayer que se esperaba hasta después del día 25 de enero, para saber si las placas sí se van a cobrar o no.

Valle Hermoso, Tam. - Mucha confusión existe entre los contribuyentes de Valle Hermoso en pagar o no las nuevas placas de sus vehículos, pues en la Oficina Fiscal sí las están cobrando, pero los Diputados de MORENA piden que no se paguen.

Son muchas las personas que no se están esperando y han acudido a la O.F. en dónde ya les cobraron el cambio de placas para sus vehículos.

Cabe destacar que en la dependencia, ofrecieron distintos descuentos hasta el mes de marzo, con el único objetivo de atraer a los contribuyentes y que acudan a realizar sus distintos trámites.

El tema de las placas nuevas, ha sonado mucho en las ultimas semanas en el Congreso del Estado, pues los Diputados de MORENA piden que no se realice canje o que no se cobre, pero el Gobierno del Estado no lo acepta.