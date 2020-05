Confronta pandemia a federación y al gobierno de Tamaulipas

La pandemia por el coronavirus ha provocado un nuevo episodio en la confrontación entre la Federación y el gobierno de Tamaulipas; ahora el tema de enfrentamiento es el regreso a las actividades de la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte.

Ayer, el gobierno federal anunció el plan para reiniciar "la nueva normalidad" en el país. Tamaulipas aparece en la lista de las entidades que regresarán el 18 de mayo. Empero, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, rechazó la decisión del Consejo de Salubridad General.

Las secretarías de Salud y de Economía federal presentaron un semáforo nacional, alimentado con los informes epidemiológicos, que ya es el instrumento de decisión para la reapertura económica, social y escolar en el territorio nacional.

El semáforo de la Federación indica que Tamaulipas tiene un nivel de alerta media y la tendencia se sitúa a la baja, de acuerdo con la información al 12 de mayo. Ayer por la noche, la Secretaría de Salud federal informó que en la entidad hay 799 pacientes positivos y 48 muertes. Del total de contagiados, el 21.5 por ciento son activos, es decir, personas que mantienen síntomas que propagan el contagio.

REPORTA ESTADO 917 CASOS

Al cierre del miércoles 13 de mayo, la Secretaría de Salud estatal reportó 917 casos positivos y 56 defunciones. El 59 por ciento de los pacientes contagiados es considerado activo. Este porcentaje ha bajado en los 14 días recientes, ya que la última semana de abril y la primera de mayo permaneció por encima del 80 por ciento.

El gobierno federal informó que los primeros estados en retomar actividades son: Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

En respuesta, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), a la que pertenece García Cabeza de Vaca, calificó el plan de "delicado e irresponsable". Además, advirtió que hasta que los contagios de Covid-19 desciendan marcadamente y haya protocolos sanitarios garantizados permitirán la reactivación.

"Anticipamos que, escuchando a los especialistas en salud, y asumiendo la autoridad sanitaria que representamos, determinaremos lo conducente en nuestras entidades según las condiciones locales. La salud y la vida de las y los ciudadanos es lo primero", tuiteó la GOAN.





NO HABRÁ DISCREPANCIAS

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó que no peleará con los gobernadores que no se acepten el plan de reapertura económica. Quienes ya aprobaron el planteamiento federal son la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; y los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo; de Oaxaca, Alejandro Murat; y Carlos Joaquín, de Quintana Roo.

"Si hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación", aseveró.

El plan de la "nueva normalidad" fue presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como por los titulares de las secretarías de Economía, Graciela Márquez; del Trabajo, Luisa María Alcalde; de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, así como por el de Salud, Jorge Alcocer y su subsecretario, Hugo López-Gatell.

Cabe mencionar que el lunes el gobernador Francisco García informó que el regreso a clases será en agosto. Ayer, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que el regreso a clases de manera presencial, se concretará hasta que sea seguro y "el semáforo esté en verde" .

En la conferencia nocturna, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió que el plan de regreso a la nueva normalidad tiene que ser organizado, cauteloso y bien cuidado para evitar una segunda emergencia.

NADA ESTÁ ESCRITO: GATELL

"(El Covid-19) es una enfermedad emergente, es una enfermedad que afectó a todo el mundo, nada está escrito como reglas fijas, en todo momento hay incertidumbre, todos los países del mundo enfrentan la pregunta de si hay posibilidad de avanzar hacia la nueva normalidad, a qué velocidad y cuáles podrían ser las consecuencias", dijo a las reporteras y los reporteros en Palacio Nacional.

El subsecretario de Salud explicó algunos casos del semáforo nacional. Por ejemplo, dijo, la Ciudad de México se encuentra con territorio rojo que indica que todavía está en fase de ascenso y en un punto muy intenso de transmisión; Oaxaca, en cambio, está en un punto de estabilidad, tiene una transmisión estable, en general baja y tiene una estabilidad en la velocidad de cambio.

"En cambio, Quintana Roo, por ejemplo, donde está Cancún, uno de nuestros sitios turísticos más importantes, vemos que ya, aunque todavía existe intensidad de casos, están todavía ocupadas importantemente las unidades de salud, ya se muestra una tendencia a la baja. Lo que es esperable es que en algunos pocos días o semanas vamos a tener una reducción muy sustancial de la carga de enfermedad en este estado", sostuvo.

El 18 de mayo inicia la ´nueva normalidad´ Comienza con la reactivación de los sectores de la construcción, automotriz y minería, así como de un plan que se adaptará a los registros epidemiológicos a partir del 1 de junio

Detallan semáforo de apertura por estados La primera etapa iniciará el 18 de mayo y se reactivan las actividades esenciales en los municipios que no registren contagios

En riesgo situación de reemergencia: Hugo Gatell Plan de regreso a la nueva normalidad tiene que ser muy organizado, cauteloso y bien cuidado