Confronta iniciativa eléctrica a CFE y legisladores

Acusó que los empresarios crean empresas fantasmas para competir entre ellos mismos, práctica en la que está la española Iberdrola.

"Dejémonos de ficciones, dejémonos de fantasías, pero truculentas, fraudulentas, porque son ficciones a modo.

"La famosa Reforma Eléctrica fue una Ley mañosa, truculenta, mañosa para ser infinitamente ricos a un grupo de, yo no diría empresarios, sino de gánsteres, que se han hecho infinitamente ricos", expresó en la reunión con legisladores.

Señaló que Iberdrola puede ganar una licitación, pero es ficticia, porque pone una planta, y para que haya competencia, pone otra planta fantasma enfrente, que cotiza al triple de la otra, para que gane la supuestamente más barata.

"Pero son los mismos. Si uno ve el esquema de la estructura, es falso que los particulares compiten, aquí hay un monopolio y que lo oiga bien la Cofece, y todos sus muchachitos", dijo.

También retó al coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, a que sus asesores le rasquen a la ficción de la competencia en el sector.

A su vez, Raúl Armando Jiménez Vázquez, abogado general de la Comisión Federal de Electricidad, negó visos de inconstitucionalidad en la iniciativa presidencial que busca cambiar el despacho de energía para la empresa, a fin de privilegiar la propia producción de las plantas de la CFE.

"Estamos en presencia de una iniciativa presidencial investida de plena legitimidad constitucional, de ninguna manera deviene retroactiva ni atenta contra derechos adquiridos. Los efectos de la reforma legislativa, si así es aprobada por la soberanía parlamentaria, van a operar hacia al futuro, no sobre hechos acaecidos en el pasado. Y esto pone de relieve que bajo ninguna circunstancia la iniciativa tiene efectos retroactivos", aseguró el funcionario.

El diputado panista Hernán Salinas reclamó el tono de los funcionarios.

"La verdad estamos muy molestos, muy inquietos con las presentaciones que se hicieron, sobre todo la segunda, que utilizó adjetivos que esperemos tenga la posibilidad de probar las graves acusaciones que se hizo por parte de quien hizo uso de la voz en la segunda intervención", agregó sobre Sánchez Aguilar.

También advirtió que los funcionarios de la CFE no deberían defender la iniciativa a nombre del Gobierno, porque la empresa es uno de los agentes del mercado eléctrico.

Aseveró a Jiménez Vázquez, abogado general de la Comisión, que tendrá que justificar sus argumentos ante la Corte, porque lo que va a suceder es que va a haber una lluvia de amparos.

"Quiero que nos explique en qué se distingue esta iniciativa, de los acuerdos que ya la Suprema Corte de Justicia, tildó hace unos días de inconstitucional. La iniciativa es un refrito de los acuerdos que ya la Corte dijo que carecían de constitucionalidad", remarcó.

También señaló que no es posible confiar en una propuesta de reforma que busca apuntalar a una empresa que falsificó un documento para justificar el apagón más grande en los últimos 20 años, como sucedió hacer unas semanas.

"¿Cómo confiar nuestro consumo a una empresa que no quiere competir, sino que quiere todo lo contrario, quiere un marco jurídico que le beneficie por encima de los demás productores del mercado?", reclamó.

El diputado Enrique Ochoa dijo que también le llamó la atención el tono de los funcionarios de la CFE, el cual consideró, de regaño hacia los legisladores.

"Entiendo que este tema levanta pasiones, pero a lo mejor valdría la pena no tomarse un Red Bull antes de iniciar las participaciones, porque aquí lo que se busca es la argumentación técnica y lo podemos hacer, hablando se entiende la gente", manifestó el legislador del PRI.

Cuestionó los argumentos de que la iniciativa está promoviendo el despacho preferente de las centrales de generación de energía eléctrica, para salvaguardar la confiabilidad del sistema.

"Pero ese es precisamente el problema de inconstitucionalidad que se advierte, abogado general. Si usted dice que el despacho será preferente para las centrales de generación de energía eléctrica, eso va en contra de la resolución reciente de la Suprema Corte porque atenta en contra de los artículos constitucionales 25, 27 y 28, que han abierto a la libre competencia, a la libre concurrencia, la generación y la comercialización de energía eléctrica en el País", respondió el ex director de la CFE.

Miguel Santiago Reyes, director de CFE Energía y CFE Internacional, manifestó que estuvo buscando Red Bull en el refrigerador en la oficina del director de la Comisión.

"No encontré, el director Bartlett es muy sano, no lo encontré", añadió a Ochoa, tras exigir a los diputados que no digan mentiras y no haya infodemia sobre la reforma eléctrica.