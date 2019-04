Conflicto migratorio podría impactar en exportaciones

Cd. Victoria, Tam.- La amenaza que el gobierno de los Estados Unidos de América lanzó al gobierno mexicano para cerrar las fronteras entre ambos países si no se atendía correctamente el problema migratorio en la frontera sur con Centro América podría tener repercusiones en la industria ganadera, mencionó el presidente de la Confederación Nacional Ganadera, Osvaldo Cházaro Montalvo.

"El cuello de botella que se ha formado en los puntos fronterizos sí crea una incertidumbre que nosotros esperaríamos que con el paso de los días, y la atención al problema de fondo que es de hecho el tema migratorio, se pueda superar esta contingencia", recalcó que hasta el momento no se han visto afectaciones a pesar de las largas filas en los puentes internacionales.

México exporta anualmente un millón de cabezas y más de 200 mil toneladas de carne hacia los EEUU, el vecino país del norte por su parte también hace exportaciones de productos cárnicos hacia este país sin embargo el representante de los ganaderos enfatizó que la balanza comercial muestra un déficit favorable para el mercado mexicano.

"Estados Unidos mismo se vería facetado con las exportaciones que realiza aquel país hacia nuestro país que no son menores, aun y en el caso de la ganadería que hoy por hoy tenemos una balanza comercial positiva, es decir exportamos más que lo que importamos".

Cházaro Montalvo consideró que el Gobierno de la República debe regular el ingreso indiscriminado de centroamericanos por el estado de Chiapas los cuales tienen como destino final la frontera norte con los Estados Unidos, fue el presidente de aquel país, Donald J. Trump, quien amenazó al gobierno mexicano de cerrar las fronteras si no se atendía esta situación, "no se ha parado, no se ha cerrado totalmente, crea retrasos, crea preocupación e incertidumbre, pero aquí debe prevalecer el ánimo de que un cierre total perjudica a los dos países".