Confiscan más de 120 armas a un exconvicto

McAllen, Tx.- Un jurado federal encontró culpable a Javier J. Treviño, un exconvicto de 74 años de edad, por poseer ilegalmente un arma de fuego, de acuerdo a la información dada a conocer por la fiscalía federal para el sur del estado de Texas.

Durante el juicio, el jurado escuchó testimonios sobre una orden de cateo ejecutada en la residencia de Treviño. Al ingresar a la casa, la policía observó múltiples armas de fuego en la sala de estar, el comedor, la cocina y las habitaciones. Las autoridades finalmente descubrieron más de 120 armas de fuego y una cantidad significativa de municiones dentro de la residencia del sujeto.

Treviño tenía una condena por un delito grave, al hacer declaraciones falsas en relación con la compra de armas de fuego desde 1987 y, por lo tanto, se le prohibió poseer armas de fuego o municiones según la ley federal.

En el juicio, la defensa intentó convencer al jurado de que Treviño posee varias casas y no residía en el domicilio donde las autoridades confiscaron las armas de fuego. Argumentó que debido a que residía en otro lugar, no estaba en posesión de esas armas de fuego. El jurado no creyó esas afirmaciones y encontró al sujeto culpable de los cargos.

La audiencia para escuchar sentencia fue programada para el 24 de febrero de 2020, y en este momento, Treviño enfrenta la posibilidad de hasta 10 años en una prisión federal y una posible multa máxima de 250 mil dólares, destacándose que el sospechoso ha estado y permanecerá bajo custodia en espera de dicha audiencia.