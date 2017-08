Confirma romance

"Tenemos energía. Tengo energía para él. No sé cómo se siente él conmigo". Jennifer Lawrence

Ciudad de México





Jennifer Lawrence, tras casi un año de rumores, habló por primera vez sobre su relación con el director Darren Aronofsky, en la edición de septiembre de Vogue.

"Tenemos energía. Tengo energía para él. No sé cómo se siente él conmigo", dijo la actriz, de 26 años.

Aronosky, de 48 años, dirigió el más reciente filme de Lawrence, ¡Madre!, un thriller en el que también participa Javier Bardem.

CHISPA EN EL SET

Fue en el set de grabación en donde la joven y el cineasta se volvieron cercanos.

"Normalmente no me gustan los egresados de Harvard, porque ellos no pueden dejar de mencionar cada dos minutos que fueron a Havard. Pero él no es así", declaró la intérprete.

"Desde el año pasado he estado tratando con él sólo como un humano. He estado en relaciones anteriores en las que sólo estoy confundida. Nunca he estado confundida con él", agregó.

LE ACHACAN OTRO

La entrevista fue publicada apenas unos días después de la separación de Chris Pratt y su esposa, Anna Faris, hecho por el cual algunos fans responsabilizaron a Lawrence, quien fue coestrella de Pratt en Pasajeros.