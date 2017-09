Confirman auditoría a Río Bravo. Aceleran el proceso en el Estado

Río Bravo, Tam.- A punto está de desmoronarse el Río Bravo “virtual” que dibujó en su incipiente informe de gobierno local el alcalde, luego de que ayer se confirmó lo que será una auditoría a fondo a la inflada nómina plagada de “aviadores”, que mantiene el Repúblicano Ayuntamiento de Río Bravo que encabeza el edil Juan Diego Guajardo Anzaldúa, que raya en el insulto, la vergüenza y el despilfarro de recursos el orden de los 8 millones de pesos mensuales.

Entrevistados por esta casa editora regidores como Claudia Chapa y Fernando Gómez del Partido Acción Nacional, dieron a conocer el resultado de la entrevista que sostuvieron con el auditor superior del Estado a quien le hicieron entrega del oficio en el que demandan se agilice la auditoría, y que como respuesta sólo es cuestión de tiempo para que finalmente se consolide.

“Confiamos y tenemos todo el apoyo del gobierno del Estado, para que efectivamente se lleve a cabo una auditoría general, de hecho ya nos lo confirmaron, el proceso se está acelerando, para que finalmente se ponga orden y un hasta aquí al despilfarro de recursos del erario público, la inflada nomina con sueldos estratosféricos en los que se mantiene a una larga lista de “aviadores” privilegiados, y recomendados que son los que más se han beneficiado durante la presente administración Guajardista”, afirmaron los regidores.

Entre el nutrido grupo de privilegiados por el presidente municipal Juan Diego Guajardo que no dio a conocer en su primer informe de gobierno, figuran entre otros en primer término la esposa del segundo sindico Raúl López quien sin trabajar y vivir en los Estados Unidos cobra la nada despreciable cantidad de 10 mil pesos, Yasmín de Jesús Quintero Ortíz (hermana de la regidora Claudia Quintero) asignada a la secretaria particular con 19 mil pesos, Nancy Liliana Villarreal Durán también en la secretaria particular con la misma cantidad (cuñada de la regidora Claudia Quintero, una de ellas con residencia en San Luis Potosí.

Le siguen entre otros como asesora Briseida Ramos Morquecho quien cobra 10 mil pesos pero trabaja en el Crede, como supervisora Erika Arteaga Ruiz con 10 mil pesos, Damaris Santiago Cruz con 7 mil y Martha Santiago Cruz con cantidad similar ambas hermanas del escolta Gerardo Santiago, quien al encontrarse su sueldo embargado de esta forma se le recompensa.

Estiman que por concepto de “aviadores” hasta los que al momento se encuentran solo unos cuantos detectados, el Ayuntamiento eroga la nada despreciable cantidad de 176 mil pesos.

Son tan solo algunas de la serie de irregularidades que figuran en la pesada nómina del Republicano Ayuntamiento que pomposamente preside Juan Diego Guajardo Anzaldúa, mientras que quienes desempeñan a diario el trabajo y realizan el mayor de los esfuerzos por servir a la ciudad y sus habitantes, son compensados con sueldos relativamente ínfimos, incluyendo a trabajadores de Servicios Primarios que no forman parte del séquito de incondicionales que rodean al Alcalde.

Es importante agregar que al inicio de la administración estaba presupuestada en 4 millones 700 mil pesos la cual al día de hoy ronda los 8 millones de pesos siendo una de las más florecientes, en donde no se escatima en el manejo y la aplicación de los recursos al grupo de compinches favorecidos por el Alcalde en turno.

Y sigue...

Y TODAVÍA AMENAZA

En el colmo del cinismo y para mala suerte de los cientos y miles de ciudadanos que ha defraudado entre el decir y el hacer, a lo largo del primer y hoy segundo período como si fuera la única opción esbozo…“Para los que no creían que si se puede, aquí vamos a estar y vamos a seguir por el tiempo que ustedes quieran”, en clara alusión a su anhelada reelección.