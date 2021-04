Confirman vínculo entre el embarazo y el Covid-19 grave

Las secuelas que la enfermedad produjo en las embarazabas eran comparadas con el estado de salud de mujeres que dieron a luz antes que iniciara la pandemia, por lo que los expertos aseguraron que dichas estimaciones sólo nublaban la situación real que aquejaba a este sector, tan necesario de atender de la manera correcta.

Fue así que, un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, llevó a cabo un estudio en el que participaron 2 mil 100 mujeres en distintas etapas de gestación; mil 424 de ellas se encontraban sanas y 706 padecían Covid-19. Las voluntarias residían en 18 regiones distintas, procedentes de 43 centros de atención médica, desde Rusia a India y Brasil, entre los meses de marzo y octubre de 2020.

Los resultados, publicados en "Science", demostraron que el nuevo coronavirus afecta a estas mujeres con más fuerza que a la población general, pues la sintomatología producida por el SARS-CoV-2, puede alterar el curso normal del embarazo, dañando tanto a las madres como a los recién nacidos.

Aris Papageorghiou, especialista en medicina fetal y autor del trabajo, explicó que aquellas mujeres con Covid-19 tienen un mayor riesgo de enfermedad grave, muerte, complicaciones del embarazo y parto prematuro, que las embarazas en buen estado de salud.

"Once mujeres con Covid-19 murieron, en comparación con sólo una mujer en el grupo no infectado", notificó el experto en monitoreo fetal a la revista médica "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine".

Así afecta el Covid-19 a las mujeres embarazadas

Para identificar las diferencias durante un embarazo con Covid-19 y otro, sin infecciones aparentes, los investigadores hicieron un seguimiento de a ambos grupos, durante el parto y después del alta del hospital.

El director del Instituto de Salud de Materna y Perinatal de Oxford (OMPHI) expuso que, esta comparación sugirió claras diferencias entre los dos grupos. Aquellos con Covid-19 tenían un 76% más de probabilidades de padecer presión arterial alta inducida por el embarazo, conocida como preeclampsia o eclampsia.

El investigador también señaló que, las mujeres con Covid-19 eran tres veces más propensas a tener una infección grave y cinco veces más probabilidades de ser ingresadas a la unidad de cuidados intensivos.

Otro de los registros del estudio mencionó que, la enfermedad del Covid-19 aumento del 60% al 97% en la tasa de partos prematuros y, en mujeres infectadas con fiebre y dificultad para respirar.

"Las tasas más altas de parto prematuro encontradas en el estudio son especialmente relevantes en los países de ingresos más bajos, donde los sistemas de atención médica tienen menos capacidad para atender a los bebés prematuros", agregó Papageorghiou.

En cuanto a los efectos producidos en los recién nacidos, los académicos de Oxford señalaron que las complicaciones neonatales como pulmones inmaduros, daño cerebral y ocular, aumentaron hasta cinco veces. Pese a que el 13% de bebés dio positivo al virus, el parto por cesárea se relacionó con un mayor riesgo de transmisión.

La lactancia no transmite el Covid-19

Además, los expertos respaldaron la hipótesis, previamente sugerida, acerca que la lactancia materna no transmite el SARS-CoV-2: "Una pequeña buena noticia", consideraron.

Este estudio -manifestó el estudioso- defiende la posibilidad de ofrecer vacunas para prevenir el Covid-19 a toda la población en estado de gravidez. "Creemos que el embarazo en sí mismo (coloca a las mujeres en) un grupo de riesgo suficientemente alto".

En la actualidad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos (EU), han incluido al embarazo como una condición médica de alto riesgo, por lo que aseguraron que deben formar parte de los sectores priorizados durante las jornadas de vacunación.

Hasta el momento, 800 mujeres estadounidenses embarazadas han recibido vacunas de ARN mensajero (ARNm), como la de Pfizer y Moderna. Los investigadores de las CDS no encontraron problemas de seguridad en quienes dieron a luz, luego de recibir la inoculación, entre diciembre del 2020 a febrero de 2021.