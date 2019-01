Confirman último álbum

Ciudad de México

Se trata del disco en el que los irlandeses trabajaban antes de la intempestiva muerte en enero del año pasado de su cantante, Dolores O'Riordan, quien había grabado las voces de 11 composiciones un mes antes.

Los integrantes de la agrupación, Noel, Mike y Fergal, externaron que el título del álbum es In The End, cuyo primer sencillo, "All Over Now", será puesto en órbita mañana, al cumplirse un año de dicho fallecimiento.

"Si no intentábamos hacer nuestras emociones a un lado y centrarnos en el trabajo, entonces íbamos a hacerle una injusticia a Dolores, y saber que nunca podríamos tocar estas canciones en vivo lo hizo aún más difícil. Ella siempre estará con nosotros en su música", se lee en el comunicado.