Confirman tres casos en Condado Starr

El Condado Starr aún no presentaba caso de infección por el coronavirus, sin embargo este jueves durante una conferencia de prensa se dijo que hubo tres casos positivos en 29 pruebas que se realizaron a quien presentaba síntomas.

En una conferencia de prensa celebrada el jueves, las autoridades dijeron que de 29 kits de prueba, dos pacientes dieron positivo pero el juez del condado Eloy Vera dijo que recibió la confirmación de que hay un caso adicional, lo que resulta en tres casos positivos en total.

"Quiero darle la notificación a la ciudadanía como habíamos prometido, no queremos que la gente se alarma, entonces solicitamos que la gente no ande en la calle, que se queden en casa, para que no aumente la pandemia, ojalá no aumente el número de casos, pero queremos estar preparados para que esto no crezca en el Condado", señaló el juez Vera.

"Mantendremos informados a los residentes pero también queremos que no hagan compras de pánico, que por lo pronto no acudan a sitios donde haya acumulación de gente, está en nuestra decisión si esto crece o no, entonces, permanezca en su casa", dijo Vera.

"Los profesionales de la salud están preparados para enfrentar los casos a través de las telemedicinas para evitar que la gente salga de sus casas y se exponga, se pueden hacer las evaluaciones y mandarles el medicamento necesario", señaló.

Cualquier información que surja, será transmitida a través de redes sociales para evitar las reuniones de más de cinco gentes. El Condado enviará más información sobre los casos.