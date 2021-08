Confirman su estelar

De acuerdo con el medio estadounidense, varios detalles sobre la producción se mantienen en secreto y no está claro si Stan será parte de la nueva película en mención.

Mackie apareció por primera vez como Sam Wilson, o The Falcon, en Capitán América: The Winter Soldier, lanzada en 2014. Luego repitió su rol en 5 películas más, todas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Luego de que Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, pasara el escudo a The Falcon al final de Avengers: Endgame, este último asumió el manto del Capitán América al final de la trama de la serie de Disney+, The Falcon and the Winter Soldier.

El guion del Capitán América 4 está a cargo del escritor principal y creador de The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman. Aún no se ha establecido un director para la cinta de Mackie.