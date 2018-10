Confirman segunda temporada

Ciudad de México

El elenco que la serie original de Netflix, Élite, en la que participa la mexicana Danna Paola, confirmó en un video que habrá una segunda temporada del proyecto.

"Muchísimas gracias por todos vuestros mensajes de apoyo, pero hay un montón de comentarios que necesitamos responder ya", dice un texto en la grabación al tiempo que aparecen comentarios de usuarios de redes sociales respecto a la serie española.

Los actores aparecen a cuadro respondiendo algunas de las preguntas de sus fanáticos; la primera es Danna Paola, quien interpreta a Lucrecia, que dijo que hay muchos comentarios pidiendo una continuación de la historia.

"Parece que hay gente de todo el mundo, de tout le monde, da tutti mundi, the all the world, que tienen el mismo problema, Danna", menciona el actor Omar Ayuso, quien hace el papel de Omar, un musulmán que lucha por esconder su homosexualidad.

Por su parte, Álvaro Rico, quien encarna a Polo en la serie, comentó que todos los idiomas les terminan diciendo que se morirían si no hay una segunda temporada.

Luego de que Miguel Bernardeau, quien hace a Guzmán, revelara la creación de la segunda temporada, Itzan Escamilla, quien interpreta a Samuel, mandó saludos a los fans.

La productora ejecutiva de la serie, que tendrá ocho capítulos grabados en calidad 4k, volverá a ser Zeta Audiovisual.

Por el momento se desconoce más información sobre el proyecto así como su fecha de estreno.