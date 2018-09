Confirman rodaje de ´Los demonios del Edén´

Tlapujahua, Michoacán

Contra lo dicho hace un mes, todo está conforme a ley para que el libro "Los demonios del Edén", de Lydia Cacho, sea llevada a la pantalla grande por Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Bertha Navarro.

La obra aborda el tema de la prostitución infantil y pornografía que realizaba Jean Succar Kuri a principios de este siglo.

En agosto pasado, la cantante Edith Encalada, una de las chicas cuyo caso sirvió a Cacho para escribir el libro, dijo que buscaría frenar la producción cinematográfica por ser una invasión a su vida privada y no tener autorización suya.

Señaló que desde hace diez años emprendió una batalla legal contra Cacho porque fue quien, con base en engaños, aseguró, le sustrajo información y la publicó sin su consentimiento.

Ahora a pregunta expresa, Navarro señala que aún es temprano para hablar del filme que dirigiría Patricia Riggen (La misma Luna y Los 33), pero todo está en orden.

"Legalmente todo está bien, esperemos que el próximo o en dos años, se haga", comenta en entrevista la también productora de "El laberinto del fauno" y "El espinazo del diablo".

"Considero que se dará a conocer cuando realmente ya estemos, porque además es un proyecto muy grande, ambicioso, que no hemos podido hacer hasta ahora y sí se va a hacer, pero no quisiera hablar antes, casi no hablo antes de hacer algo", abunda.