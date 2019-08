Confirman posibles reboots de ´Alien´ y ´Depredador´

Ciudad de México

Las repercusiones tras la compra de Fox no cesan. Ha traído consigo lo bueno: "X-Men" y "Cuatro Fantásticos" en la Fase 5 del MCU. Lo malo: las pérdidas millonarias después del estreno de "Dark Phoenix". Lo feo: nueva incertidumbre en torno al futuro de "New Mutants". Pero no todo atañe al mundo del cómic.

Además, Disney ha hecho suyas "Alien" y "Depredador", cintas de culto que devinieron franquicias mediocres,y ya planea sus futuros reboots.

La primera confirmación sobre un relanzamiento se dio respecto al largometraje "El Octavo Pasajero". El sitio WeGotThisCovered difundió la nota, aludiendo además la posibilidad de que Ridley Scott regrese como productor.

Si fuera así, la presencia de la mente creadora de "Alien" avalaría el reboot, aunque como bien supone el medio, seguro Disney lo pensará dos veces antes de otorgarle a Scott demasiada influencia sobre el guión, considerando la fallida intención del cineasta de darle un giro filosófico a la franquicia a través de "Prometeo" y "Alien: Covenant".

DISNEY NO SE QUEDA ATRÁS

WeGotThisCovered aseguró también que la compañía del ratón también ya proyecta el renacimiento de "Depredador", aquella cinta de 1987, originalmente protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Cabe recordar que los intentos anteriores por refrescar la historia del monstruoso espía y cazador (el último, bajo la dirección de Shane Black en 2018) no pudieron despuntar.

Por lo pronto, Robert Iger, CEO de la empresa, ya ha garantizado la nula intención de suavizar las narrativas que por nacimiento poseen una clasificación "R". Es decir, para un público mayor de 17 años. Ojalá esa promesa se sostenga y los reboots de Disney para "Alien" y "Depredador" retornen la gloria para ambas icónicas bestias.