Confirman inhabilitación de ´Pocho´

El presidente de la Liga BBVA, Enrique Bonilla, confirmó la inhabilitación de Víctor Guzmán, tras no superar una prueba antidopaje.

El directivo del certamen mexicano declaró que el futbolista del Rebaño no puede ni jugar ni entrenar con ningún equipo hasta que se concluya el protocolo.

"Es un resultado adverso que todavía no determina si es positivo o no, el examen que se le practicó al jugador. En tanto no se defina su situación, no se tome una resolución, el jugador no puede practicar el deporte con ningún club, ni siquiera puede presentarse a entrenar.

"El jugador tendrá que presentar ante la Comisión Antidopaje los argumentos que a su derecho convengan y tendrá la oportunidad de determinar abrir la prueba B o si no lo desea, y una vez que concluya el procedimiento se lleva a cabo se procederá por parte de la autoridad responsable", señaló Bonilla en entrevista con TUDN.

El directivo señaló que fue un laboratorio oficial de la Agencia Mundial Antidopaje quien notificó al jugador del resultado adverso de la prueba.

"Esta semana pasada recibimos el reporte del laboratorio oficial de la WADA a través del Comité Nacional Antidopaje, quienes a su vez lo que hicieron fue primero notificar al jugador y posteriormente a nosotros y a los clubes, eso es hasta donde va la situación", añadió.

Ni Chivas ni Pachuca, su último equipo, se han pronunciado al respecto.

MUESTRAN TUZOS SOLIDARIDAD

El Pachuca informó que recibió la notificación de un resultado analítico adverso de una prueba antidopaje realizada en la jornada 4 del semestre pasado, por lo que mostró su solidaridad con el futbolista que defendió la camiseta de los Tuzos.

"En enfrentamiento realizado entre los equipos Querétaro y Pachuca, se obtuvo un resultado analítico adverso del jugador Víctor Guzmán, por lo cual se abrió procedimiento al respecto.

"Queremos señalar que en nuestra institución brindaremos apoyo total a Víctor Guzmán, como atleta y principalmente como persona. Atentamente solicitamos respeto hacia Víctor y a su familia.", se lee en el escrito.

Chivas dio de baja al futbolista que se tendrá que presentar ante el Comité Nacional Antidopaje para solicitar la apertura de la prueba B, pues se encuentra inhabilitado por la Liga BBVA hasta que concluya el protocolo con las muestras.

En tanto, la LIGA MX señaló que recibió la notificación de que el Comité Nacional Antidopaje inició un proceso de investigación por el caso de Guzmán; el circuito subrayó su lucha contra el dopaje.