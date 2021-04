La FGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), informó que, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y de la Policía Federal Ministerial (PFM), ejecutó orden de cateo en el estado de Nuevo León, donde detuvo a cuatro personas relacionadas con la probable comisión de los delitos de contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delincuencia organizada.

Noticia Relacionada Confirman detención del candidato de MC en N.L.

Las autoridades federales indicaron que el operativo se llevó a cabo en dos domicilios, en el primero "se logró la detención de Evaristo 'C', David 'C' y Nicolás 'A', a quienes se les aseguraron diversas sustancias, tres armas de fuego cortas, un arma larga con su cargador y cartuchos; cargadores y cartuchos, dos radios de comunicación, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tres vehículos, tabletas electrónicas y una máquina contadora de billetes. En el segundo, ubicado en la calle Miguel Hidalgo, de la misma colonia y municipio, se detuvo a Raúl "C".