Confirman alianza PAN-PRI-PRD para Gubernatura de Tamaulipas

Yo creo que los que somos priístas de corazón a final de cuentas somos institucionales, somos una partido nacional, no somos un partido local y tendremos que – a final de cuentas – apegarnos a los acuerdos nacionales que haga el partido a través de nuestra dirigencia nacional* Edgardo Melhem Salinas, Dirigente estatal del PRI

"Ya es oficial, la alianza electoral y en el tema legislativo habrá algunas cosas que transitemos con el PAN, y habrá otras que a lo mejor coincidamos con Morena", aclaró.

Recordó que el pasado seis de junio, el PRI salió fortalecido en cuanto a votación, no obstante de perder en representación en el Congreso local – de tres diputados pasó a dos –, en municipios y no haber ganado ningún distrito federal, "yo creo que los que somos priístas de corazón a final de cuentas somos institucionales, somos un partido nacional, no somos un partido local y tendremos que – a final de cuentas – apegarnos a los acuerdos nacionales que haga el partido a través de nuestra dirigencia nacional".

Por su parte, el dirigente estatal del PAN y diputado local, Luis René Cantú Galván dijo que el PAN encabezaría la alianza al ser el partido que mayor número de representantes populares tiene en la entidad.