Confirman 8 muertes más por el Covid-19

Edinburg, TX.

Autoridades del condado de Hidalgo confirmaron el jueves ocho muertes más por coronavirus y 284 nuevos casos, lo que eleva el total de fatalidades en el condado 1 mil 914.

Los nuevos casos positivo por el virus, elevan el número total de casos confirmados de coronavirus a 34 mil 799.

Según la información proporcionada por el condado, actualmente hay 172 pacientes con Covid-19 hospitalizados, incluidos 68 en unidades de cuidados intensivos.

El juez del condado, Richard F. Cortez advierte que hay casos positivos en todo el condado y alerta al público a no bajar la guardia.

"El aumento continuo de estos números me llevó a enmendar mis órdenes de emergencia, que entraron en vigencia hoy", dijo el juez Cortez. "Halloween de puerta a puerta no sucederá este año porque me siento obligado, después de hablar con expertos en salud y alcaldes locales, a proteger a nuestros niños de la exposición a este virus".

El miércoles emitió órdenes extraordinarias prohibiendo las celebraciones de halloween como pedir luces de puerta en puerta para prevenir la propagación del coronavirus.

"Mi más sentido pésame para los familiares y amigos de quienes han muerto".