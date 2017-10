Confirma Miguel Herrera salida de Goltz a Boca Juniors

Miguel Herrera, técnico del América, confirmó que el defensor argentino ya viajó rumbo a su país para incorporarse a Boca Juniors, actual campeón de Liga.

El "Piojo" no quiso dar detalles de la operación, pero deseó suerte al zaguero de 32 años, quien logró tres títulos con las Águilas durante su etapa con el club, de 2014 a 2017.



"Goltz ya se fue, ya pertenece a Boca, trabajamos poco, pero es un buen muchacho, le deseamos todo el éxito del mundo. Él tenía ganas de ir", dijo Herrera en el aeropuerto capitalino, previo a viajar a Denver, donde el miércoles América disputará un amistoso ante Santos.



En América no le buscarán un sustituto a Goltz, pues ya cuentan con centrales que pueden cumplir las tareas del argentino; pese a ello, el conjunto de Coapa está a la espera de definir si busca a un refuerzo más para otra zona del campo.



"Nos quedamos con la gente que tenemos, con los dos chicos que tenemos aquí, Edson Álvarez y Carlos Vargas. Estamos más que cubiertos.



"Todavía no (cierran a otro refuerzo), lo estamos definiendo, esta semana definiremos si necesitamos a alguien más", sentenció El "Piojo".